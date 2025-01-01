DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardCollezioni Dati GeneraliCKeyValuePair<TKey,TValue>Compare 

Compare

Confronta la coppia corrente chiave/valore con quella specificata.

int Compare(
   CKeyValuePair<TKeyTValue>*  pair     // la coppia da confrontare
   );

Parametri

*pair

[in] La coppia da confrontare.

Valore di ritorno

Restituisce un numero che esprime il rapporto tra le coppie di valori correnti e passati:

  • se il risultato è inferiore a zero, la coppia corrente chiave/valore è inferiore a quella passata
  • se il risultato è zero, la coppia chiave/valore è uguale a quella passata
  • se il risultato è maggiore di zero, la coppia corrente chiave/valore è maggiore di quella passata

Note

Le coppie chiave/valore vengono confrontate in base alle loro chiavi.