int Compare(
Parametri
*pair
[in] La coppia da confrontare.
Valore di ritorno
Restituisce un numero che esprime il rapporto tra le coppie di valori correnti e passati:
- se il risultato è inferiore a zero, la coppia corrente chiave/valore è inferiore a quella passata
- se il risultato è zero, la coppia chiave/valore è uguale a quella passata
- se il risultato è maggiore di zero, la coppia corrente chiave/valore è maggiore di quella passata
Note
Le coppie chiave/valore vengono confrontate in base alle loro chiavi.