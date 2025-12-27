Unisciti alla nostra fan page
ChiudiPosizione - script per MetaTrader 5
- Visualizzazioni:
- 15
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
Lo script ClosePosition è progettato per chiudere le posizioni aperte con un volume fissato in base alla dimensione di tali posizioni.
Parametri di ingresso:
//+----------------------------------------------+ //||PARAMETRI DI INPUT DELLO SCRIPT | //+----------------------------------------------+ input double VOLUME=1.0; // Volume della posizione da chiudere rispetto alla posizione iniziale input int DEVIATION=10; // Deviazione del prezzo input uint RTOTAL=4; // Numero di ripetizioni per le transazioni non andate a buon fine input uint SLEEPTIME=1; // Tempo di pausa tra le ripetizioni in secondi
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/996
