CodeBaseSezioni
Guarda come scaricare robot di trading gratuitamente
Ci trovi su Facebook!
Unisciti alla nostra fan page
Script interessante?
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Ti è piaciuto lo script? Provalo nel Terminale MetaTrader 5
Al pocket
Script

ChiudiPosizione - script per MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Italian English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Visualizzazioni:
15
Valutazioni:
(37)
Pubblicato:
Scarica come ZIP Come scaricare il codice da MetaEditor
Freelance MQL5 Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance

Lo script ClosePosition è progettato per chiudere le posizioni aperte con un volume fissato in base alla dimensione di tali posizioni.

Parametri di ingresso:

//+----------------------------------------------+
//||PARAMETRI DI INPUT DELLO SCRIPT |
//+----------------------------------------------+
input double VOLUME=1.0;    // Volume della posizione da chiudere rispetto alla posizione iniziale
input int  DEVIATION=10;    // Deviazione del prezzo
input uint RTOTAL=4;        // Numero di ripetizioni per le transazioni non andate a buon fine
input uint SLEEPTIME=1;     // Tempo di pausa tra le ripetizioni in secondi

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/996

Invertire la posizione Invertire la posizione

Questo script è stato progettato per effettuare il rollover di posizioni aperte con valori di Stop Loss e Take Profit fissi in pip dal prezzo corrente e con un volume fissato in unità della posizione da rollare.

MediaDimensioneBarra MediaDimensioneBarra

La dimensione media di una candela in un determinato periodo.

Bande di Bollinger colorate che indicano le fasi di restringimento e allargamento Bande di Bollinger colorate che indicano le fasi di restringimento e allargamento

Un semplice indicatore basato sulle Bande di Bollinger che mostra le fasi di restringimento e allargamento con colori rosso/verde.

Calculate unrealized profit(s) at a specific time in history Calculate unrealized profit(s) at a specific time in history

Si tratta di uno script per stampare tutte le operazioni aperte e i relativi PnL in un momento specifico della storia.