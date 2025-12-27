Unisciti alla nostra fan page
Invertire la posizione - script per MetaTrader 5
Questo script è progettato per effettuare il rollover di posizioni aperte con valori fissi di stop loss e take profit in pip dal prezzo corrente e con un volume fissato in unità della posizione da rollare. La dimensione di una posizione di rollover è limitata alla metà del volume massimo di scambi consentito per una determinata coppia di trading.
Parametri di ingresso :
//+----------------------------------------------+ //||PARAMETRI DI INPUT DELLO SCRIPT | //+----------------------------------------------+ input double VOLUME=1.0; // Volume della posizione finale rispetto alla posizione iniziale input int DEVIATION=10; // Deviazione del prezzo input int STOPLOSS=300; // Stoploss in pip dal prezzo corrente input int TAKEPROFIT=800; // Profitto in pips dal prezzo corrente input uint RTOTAL=4; // Numero di ripetizioni per le transazioni non andate a buon fine input uint SLEEPTIME=1; // Tempo di pausa tra le ripetizioni in secondi
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/997
Questa funzione esegue la logica principale dell'apertura di un'operazione. Calcola il prezzo di apertura, i livelli di take profit e di stop loss in base alle informazioni sul simbolo e ai parametri forniti dall'utente. Prepara una richiesta di operazione (MqlTradeRequest) con le informazioni necessarie, come il simbolo, il volume, il tipo di ordine, la deviazione, il commento, il numero magico, ecc. Chiama la funzione OrderSend per inviare la richiesta di operazione e ottenere il risultato. Funzione SetTypeFillingBySymbol: determina il tipo di riempimento dell'ordine (Fill o Kill, Immediate o Cancel, o Return) in base alla politica di riempimento del simbolo. Funzione GetMinTradeLevel: calcola il livello operativo minimo in base al livello di congelamento e al livello di stop del simbolo. Regola il livello minimo per assicurarsi che sia entro certi limiti e restituisce il risultato.
