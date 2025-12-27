La dimensione media di una candela in un determinato periodo.

Questa funzione esegue la logica principale dell'apertura di un'operazione. Calcola il prezzo di apertura, i livelli di take profit e di stop loss in base alle informazioni sul simbolo e ai parametri forniti dall'utente. Prepara una richiesta di operazione (MqlTradeRequest) con le informazioni necessarie, come il simbolo, il volume, il tipo di ordine, la deviazione, il commento, il numero magico, ecc. Chiama la funzione OrderSend per inviare la richiesta di operazione e ottenere il risultato. Funzione SetTypeFillingBySymbol: determina il tipo di riempimento dell'ordine (Fill o Kill, Immediate o Cancel, o Return) in base alla politica di riempimento del simbolo. Funzione GetMinTradeLevel: calcola il livello operativo minimo in base al livello di congelamento e al livello di stop del simbolo. Regola il livello minimo per assicurarsi che sia entro certi limiti e restituisce il risultato.