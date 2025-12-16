CodeBaseSezioni
Script

Posizione di vendita aperta - script per MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Italian English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Lo script OpenBuyPosition è progettato per effettuare acquisti con valori fissi di stop loss e take profit in punti dal prezzo corrente. Il vantaggio principale di questo script è la possibilità di fissare il volume della transazione in base alla dimensione del deposito totale utilizzando il parametro di input dello script MM (Money Management), che determina il rapporto tra il volume dei fondi coinvolti nella transazione e i fondi del deposito totale.


Parametri di input dello script: 

//+----------------------------------------------+
//||PARAMETRI DI INPUT DELLO SCRIPT |
//+----------------------------------------------+
input double  MM=0.1;       // Gestione del denaro
input int  DEVIATION=10;    // Deviazione del prezzo
input int  STOPLOSS=300;    // Stop loss in pips rispetto al prezzo corrente
input int  TAKEPROFIT=800;  // Prendere il profitto in pips dal prezzo corrente
input uint RTOTAL=4;        // Numero di ripetizioni per le transazioni non andate a buon fine
input uint SLEEPTIME=1;     // Tempo di pausa tra le ripetizioni in secondi

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/964

