Lo script OpenBuyPosition è progettato per effettuare acquisti con valori fissi di stop loss e take profit in punti dal prezzo corrente. Il vantaggio principale di questo script è la possibilità di fissare il volume della transazione in base alla dimensione del deposito totale utilizzando il parametro di input dello script MM (Money Management), che determina il rapporto tra il volume dei fondi coinvolti nella transazione e i fondi del deposito totale.



Parametri di input dello script:

