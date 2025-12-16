Unisciti alla nostra fan page
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Posizione di vendita aperta - script per MetaTrader 5
- Visualizzazioni:
- 5
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
- Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
Lo script OpenBuyPosition è progettato per effettuare acquisti con valori fissi di stop loss e take profit in punti dal prezzo corrente. Il vantaggio principale di questo script è la possibilità di fissare il volume della transazione in base alla dimensione del deposito totale utilizzando il parametro di input dello script MM (Money Management), che determina il rapporto tra il volume dei fondi coinvolti nella transazione e i fondi del deposito totale.
Parametri di input dello script:
//+----------------------------------------------+ //||PARAMETRI DI INPUT DELLO SCRIPT | //+----------------------------------------------+ input double MM=0.1; // Gestione del denaro input int DEVIATION=10; // Deviazione del prezzo input int STOPLOSS=300; // Stop loss in pips rispetto al prezzo corrente input int TAKEPROFIT=800; // Prendere il profitto in pips dal prezzo corrente input uint RTOTAL=4; // Numero di ripetizioni per le transazioni non andate a buon fine input uint SLEEPTIME=1; // Tempo di pausa tra le ripetizioni in secondi
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/964
Questo script è progettato per effettuare acquisti con valori fissi di stop loss e take profit in pips rispetto al prezzo corrente.Tester di indici
L'EA negozia solo posizioni di acquisto e non utilizza Sl e TP.
MACD con due linee. L'indicatore è installato di default in molte piattaforme di trading. MetaTrader 5 non dispone di questo indicatore.ATR_Momento_Colore
combinazione di molti indicatori noti per i trader principianti