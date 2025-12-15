Unisciti alla nostra fan page
GiorniSettimanaliControllo - libreria per MetaTrader 5
Funzione per determinare i giorni non lavorativi sul server. Sarà interessante innanzitutto per coloro che utilizzano la funzione OnTimer() nei loro Expert Advisor per elaborare gli eventi. Il punto è che quando si utilizza la funzione OnTimer() per l'elaborazione, si deve tenere conto del fatto che nei giorni non lavorativi, se il terminale non viene spento per questo periodo, l'Expert Advisor potrebbe inondare il server di trading con richieste di operazioni e sprecare inutilmente le risorse del computer con attività assolutamente inappropriate.
La funzione DaysOfWeekCheck() contenuta in questa libreria ha lo scopo di prevenire tali azioni da parte dell'Expert Advisor. Per utilizzarla, il controllo con questa funzione deve essere inserito nel codice dell'esperto all'inizio del corpo della funzione OnTimer():
void OnTimer() { //---- if(!DayOfWeekCheck()) return;
La parte esecutiva del codice dell'esperto deve essere collocata dietro questo controllo per i giorni di domenica e sabato. In questo modo, l'azione della funzione OnTimer() il sabato e la domenica sarà limitata dal mancato superamento del controllo corrispondente.
La funzione utilizza la libreria DaysOfWeekCheck.mqh (che deve essere copiata nella directory terminal_data_terminal\MQL5\Include), il cui contenuto deve essere incluso nel codice in fase di sviluppo tramite la direttiva #include prima di utilizzare la funzione a livello globale:
#include <DaysOfWeekCheck.mqh>
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/962
