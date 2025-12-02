La classe CFastFile elimina la necessità di scrivere i dati in un file fisico sul disco. Ciò consente di ottenere un'accelerazione significativa nel lavoro con i dati.



Tutte le funzioni di base della famiglia FileWriteXXX/FileReadXXX sono implementate nella classe. In altre parole, senza modificare la logica e il codice del programma, è possibile passare facilmente dall'uso di file fisici al lavoro veloce con le loro immagini in memoria. La memorizzazione e la lettura dei dati avviene con un array di uchar invece che con un vero e proprio file fisico.



Elenco delle funzioni implementate:

CFastFile( uchar &data[]); void Clear(); void Delim( uchar delim= ';' ); int Size(); int Tell(); void Seek( int offset, int origin); bool IsEnding(); bool IsLineEnding(); uint WriteArray( uchar &src[], uint src_start= 0 , int src_cnt= WHOLE_ARRAY ); uint WriteDouble( double v); uint WriteFloat( float v); uint WriteLong( long v); uint WriteInt( int v); uint WriteShort( short v); uint WriteChar( char v); uint WriteInteger( int v, int sz=INT_VALUE); uint WriteString( string v, int cnt ); uint ReadArray( uchar &dst[], uint dst_start= 0 , int cnt= WHOLE_ARRAY ); double ReadDouble(); float ReadFloat(); long ReadLong(); int ReadInt(); short ReadShort(); char ReadChar(); int ReadInteger( int sz=INT_VALUE); double ReadNumber(); string ReadString( int cnt); uint Save( uchar &v[]); uint Save( int h); uint Save( string file); uint Load( uchar &v[]); uint Load( int h); uint Load( string file);

Come si può notare, tutte le funzioni sono denominate in analogia con le funzioni standard dei file del terminale.



Il passaggio dall'uso dei file a CFastFile è molto semplice. Invece di aprire e ottenere l'handle di un normale file (ad esempio, int h), è sufficiente creare un'istanza di CFastFile, ad esempio:

CFastFile f;

Quindi, nel codice, sostituite tutte le funzioni di file regolari corrispondenti secondo questo principio:

FileWriteDouble (h, 10 ) -> f.WriteDouble( 10 )

Sono state aggiunte funzioni di salvataggio/caricamento per facilitare il salvataggio/lettura dei dati in un file regolare.

È incluso uno script con una dimostrazione del funzionamento della classe.



