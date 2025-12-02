CodeBaseSezioni
La classe CFastFile elimina la necessità di scrivere i dati in un file fisico sul disco. Ciò consente di ottenere un'accelerazione significativa nel lavoro con i dati.

Tutte le funzioni di base della famiglia FileWriteXXX/FileReadXXX sono implementate nella classe. In altre parole, senza modificare la logica e il codice del programma, è possibile passare facilmente dall'uso di file fisici al lavoro veloce con le loro immagini in memoria. La memorizzazione e la lettura dei dati avviene con un array di uchar invece che con un vero e proprio file fisico.

Elenco delle funzioni implementate:

    CFastFile(uchar &data[]);          // costruttore con inizializzazione dei dati del file dall'array

    void Clear();                        // cancellare il file
   
    //--- funzioni per lavorare con le proprietà dei file
    void Delim(uchar delim=';');        // impostazione del separatore di dati in modalità CSV
    int Size();                        // ottenere la dimensione del file
    int Tell();                        // ottenere la posizione corrente del puntatore
    void Seek(int offset, int origin);  // spostare la posizione del puntatore
    bool IsEnding();                   // verifica se è stata raggiunta la fine del file
    bool IsLineEnding();                // verifica se è stata raggiunta la fine della stringa

    //--- funzioni per la scrittura su file
    uint WriteArray(uchar &src[], uint src_start=0, int src_cnt=WHOLE_ARRAY); // scrivere un array di byte
    uint WriteDouble(double v);         // registrare un numero
    uint WriteFloat(float v);
    uint WriteLong(long v);
    uint WriteInt(int v);
    uint WriteShort(short v);
    uint WriteChar(char v);
    uint WriteInteger(int v, int sz=INT_VALUE); // scrivere un numero - per compatibilità con FileWriteInteger.
    uint WriteString(string v, int cnt);        // scrivere la stringa. cnt=-1 indica la modalità di registrazione CSV con l'aggiunta di \rón.
   
    //--- funzioni per la lettura da file
    uint ReadArray(uchar &dst[], uint dst_start=0, int cnt=WHOLE_ARRAY); // leggere l'array
    double ReadDouble();                // leggere il numero
    float ReadFloat(); 
    long ReadLong();
    int ReadInt();
    short ReadShort();
    char ReadChar();
    int ReadInteger(int sz=INT_VALUE); // lettura di un numero - per compatibilità con la transizione con FileReadInteger
    double ReadNumber(); //
    string ReadString(int cnt);        // lettura di una stringa. cnt=-1 indica la modalità di lettura CSV fino al delimitatore
   
    // funzioni per salvare un file in un'altra sorgente
    uint Save(uchar &v[]);    // salvataggio del file in un array di byte
    uint Save(int h);         // salvataggio del file in un file reale sul disco. h - descrittore pre-aperto
    uint Save(string file);   // salva il file in un file reale sul disco. file - nome del file sul disco

    // funzioni per caricare un file da un'altra fonte
    uint Load(uchar &v[]);   // lettura di un file da un array di byte
    uint Load(int h);        // lettura di un file da un file reale sul disco. h - descrittore pre-aperto
    uint Load(string file);  // lettura di un file da un file reale sul disco. file - nome del file sul disco

Come si può notare, tutte le funzioni sono denominate in analogia con le funzioni standard dei file del terminale.

Il passaggio dall'uso dei file a CFastFile è molto semplice. Invece di aprire e ottenere l'handle di un normale file (ad esempio, int h), è sufficiente creare un'istanza di CFastFile, ad esempio:

CFastFile f;

Quindi, nel codice, sostituite tutte le funzioni di file regolari corrispondenti secondo questo principio:

FileWriteDouble(h, 10)  ->  f.WriteDouble(10)

Sono state aggiunte funzioni di salvataggio/caricamento per facilitare il salvataggio/lettura dei dati in un file regolare.

È incluso uno script con una dimostrazione del funzionamento della classe.


