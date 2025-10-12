Una Pin Bar è una candela con un corpo piccolo e un'ombra lunga, che spesso indica una possibile inversione di prezzo.

L'indicatore cerca sul grafico i pattern di Price Action Pin Bar e inserisce le icone sulla barra con i pattern trovati:





Per eliminare i segnali di over-drawing, i pattern vengono cercati su una barra passata. Se viene trovata una Pin Bar, una freccia di segnale viene posizionata sulla barra corrente, al prezzo di apertura della barra corrente. L'indicatore cerca le Pin Bar solo in base alle regole della loro formazione. Di conseguenza, è necessario utilizzare un altro indicatore per il filtraggio e la conferma, ad esempio un indicatore di livelli chiave e importanti.

Ha quattro parametri regolabili:

Dimensione minima di una candela dal minimo al massimo - Dimensione minima di una candela (in pip).

Imposta l'altezza minima consentita di una candela analizzata (la differenza tra alto e basso). Le candele di dimensioni inferiori vengono ignorate dall'indicatore, il che consente di escludere le candele insignificanti o "di rumore".

Aumentare il valore per filtrare i segnali deboli sui mercati a bassa volatilità;





- Imposta l'altezza minima consentita di una candela analizzata (la differenza tra alto e basso). Le candele di dimensioni inferiori vengono ignorate dall'indicatore, il che consente di escludere le candele insignificanti o "di rumore". Aumentare il valore per filtrare i segnali deboli sui mercati a bassa volatilità; Dimensione massima del corpo della candela rispetto alle sue ombre - Dimensione massima del corpo della candela (rispetto alla dimensione dell'intera candela, da 0 a 1).

Definisce la dimensione massima consentita del corpo della candela (differenza tra Open e Close) rispetto all'intera altezza della candela. Più piccolo è il valore, più pronunciati saranno i segnali con ombre lunghe e un corpo piccolo - le classiche Pin Bar.

Per trovare le Pin Bar più "pulite", utilizzare i valori 0,2 - 0,4;





- Definisce la dimensione massima consentita del corpo della candela (differenza tra Open e Close) rispetto all'intera altezza della candela. Più piccolo è il valore, più pronunciati saranno i segnali con ombre lunghe e un corpo piccolo - le classiche Pin Bar. Per trovare le Pin Bar più "pulite", utilizzare i valori 0,2 - 0,4; Posizione del corpo rispetto alla candela precedente (da 0 a 1).

Il parametro definisce la profondità del corpo della Pin Bar nell'intervallo della candela precedente. Più piccolo è il valore, più il corpo sarà vicino al bordo del range, il che corrisponde ai classici pattern di inversione.

Utilizzate i valori 0,2-0,4 per cercare segnali in cui il corpo della Pin Bar si trova vicino al bordo della candela precedente;





Il parametro definisce la profondità del corpo della Pin Bar nell'intervallo della candela precedente. Più piccolo è il valore, più il corpo sarà vicino al bordo del range, il che corrisponde ai classici pattern di inversione. Utilizzate i valori 0,2-0,4 per cercare segnali in cui il corpo della Pin Bar si trova vicino al bordo della candela precedente; Rapporto di aspetto delle ombre (coefficiente)

Imposta il rapporto minimo tra la lunghezza dell'ombra principale (superiore per la Pin Bar for Sell, inferiore per la Pin Bar for Buy) e l'ombra opposta. Più alto è il valore, più pronunciata dovrebbe essere l'ombra principale rispetto a quella opposta.

I valori 1,5 - 2,5 consentono di filtrare i segnali, lasciando solo le candele con un'ombra lunga e pronunciata.



Principi di ricerca e visualizzazione dei pattern nel codice dell'indicatore: Analizza ogni candela sul grafico e la confronta con quelle precedenti.

Trova le candele che hanno un corpo piccolo e una delle ombre (superiore o inferiore) è molto più lunga dell'altra.

Controlla che il corpo della candela sia all'interno dell'intervallo della candela precedente - questo è importante per una classica Pin-Bar.

Se la candela soddisfa tutti i criteri, l'indicatore la contrassegna con una freccia sul grafico: Freccia blu - Pin Bar to Buy (long lower shadow) sulla barra precedente (PinBar to Up buffer 0) e freccia di segnale blu sulla barra corrente (Signal Buy buffer 2). Freccia rossa - Pin-Bar to Sell (ombra superiore lunga) sulla barra precedente (buffer 1 PinBar to Down ) e freccia di segnale rossa sulla barra corrente (buffer 3 Signal Sell ).



Raccomandazioni sulle impostazioni dei parametri: Per una selezione più rigorosa dei segnali

aumentare "Dimensione minima di una candela dal minimo al massimo " e "Rapporto d'aspetto delle ombre ",

" e ", diminuire"Dimensione massima del corpo della candela rispetto alle sue ombre" e"Posizione del corpo rispetto alla candela precedente". Per un maggior numero di segnali

diminuire "Dimensione minima di una candela dal minimo al massimo " e "Rapporto d'aspetto delle ombre ",

" e ", aumentare"Dimensione massima del corpo della candela rispetto alle sue ombre" e"Posizione del corpo rispetto alla candela precedente". Selezionate i parametri in base alla volatilità dello strumento e al timeframe, in modo che l'indicatore trovi le Pin Bar più rilevanti per la vostra strategia.

Numeri di buffer per la lettura da un altro programma: Buffer 0 (nome PinBar to Up) - etichette Pin_Bars da acquistare, Buffer 1 (Nome PinBar al ribasso) - etichette Pin_Bar per vendere, Buffer 2 (Nome Signal Buy) - freccia di segnale per l'acquisto, Buffer 3 (nome Segnale di vendita) - freccia del segnale di vendita,



Per ottenere i segnali dall'Expert Advisor, utilizzare i buffer 2 e 3 rispettivamente per i segnali di acquisto e di vendita. I valori in questi buffer appaiono sulla barra corrente e contengono il suo prezzo di apertura. Allo stesso tempo, la barra precedente contiene la descrizione del pattern trovato. Se nel buffer 0 è presente un valore non vuoto, si tratta di una Buy Pin Bar, mentre se il valore è nel buffer 1 si tratta di una Sell Pin Bar. Regolate i parametri in base alle vostre esigenze per quanto riguarda la qualità e la frequenza dei segnali, in modo che l'indicatore si adatti il più possibile alla vostra strategia di trading.





