Libreria professionale di integrazione Telegram Bot per MetaTrader 5. Una soluzione completa per l'invio di segnali di trading, screenshot, report e notifiche in tempo reale a canali e gruppi Telegram.

Caratteristiche principali

📨 Notifiche di trading in tempo reale - Avvisi istantanei su apertura/chiusura/modifica di posizioni

- Avvisi istantanei su apertura/chiusura/modifica di posizioni 📸 S chermate dei grafici - Acquisizione automatica dei grafici con annotazioni

- Acquisizione automatica dei grafici con annotazioni 📊 Rapporti sul conto - Rapporti giornalieri, settimanali e mensili sulla performance

- Rapporti giornalieri, settimanali e mensili sulla performance ⚠️ Avvisi di gestione del rischio - Avvisi di drawdown, livello di margine e stop-out

- Avvisi di drawdown, livello di margine e stop-out 🔄 S istema di accodamento dei messaggi - Consegna affidabile con meccanismo di ritentativo

- Consegna affidabile con meccanismo di ritentativo 👥 S upporto multi-canale - Invio a più chat/canali Telegram

- Invio a più chat/canali Telegram 📝 S istema di modelli - Modelli di messaggi personalizzabili

- Modelli di messaggi personalizzabili 🎯 Limitazione intelligente della velocità - Previene il blocco delle API

Requisiti

MetaTrader 5 versione 2375 o superiore

Token Telegram Bot (ottenibile da @BotFather)

ID della chat o del canale

Connessione a Internet

Installazione

Passo 1: Creare un Bot Telegram

Aprite Telegram e trovate @BotFather Inviate il comando /newbot Scegliete un nome per il vostro bot Selezionate il nome utente (deve terminare con 'bot') Salvare il token fornito da BotFather

Passo 2: Ottenere un ID di chat

Aggiungere il bot a un gruppo/canale o avviare una chat privata Inviare un messaggio al bot Andare a: https://api.telegram.org/bot<YOUR_TOKEN>/getUpdates Trovare l'ID della chat nella risposta

Passo 3: Configurare MT5

Aprire MT5 → Servizio → Impostazioni → Consulenti esperti Spuntare la casella "Consenti WebRequest per i seguenti URL". Aggiungere l'URL: https://api.telegram.org Fare clic su OK

Passo 4: Installare i file

Copiate TelegramBot.mqh nella cartella MQL5/Include/. Copiate TelegramBot_Example.mq5 nella cartella MQL5/Experts/. Compilate entrambi i file

Avvio rapido

#include <TelegramBot.mqh> CTelegramBot bot; int OnInit () { if (!bot.Initialize( "TUO_TOKEN". , "IL TUO ID_CHAT" )) { Print ( "Fallita l'inizializzazione del bot" ); return INIT_FAILED ; } bot.SendMessage( "Bot connesso con successo!" ); bot.SendChartScreenshot( "Situazione attuale del mercato". ); return INIT_SUCCEEDED ; }

Riferimento API

Messaggi di base

bool SendMessage( string text); bool SendHTMLMessage( string text); bool SendMarkdownMessage( string text); bool SendMessageToAll( string text);

Segnali di trading

bool SendTradeSignal(ENUM_SIGNAL_TYPE type, string symbol, double price); bool SendPositionOpened( ulong ticket, string symbol, ENUM_POSITION_TYPE type, double volume, double price); bool SendPositionClosed( ulong ticket, string symbol, double profit, double commission, double swap);

File multimediali

bool SendPhoto( string file_path, string caption); bool SendDocument( string file_path, string caption); bool SendChartScreenshot(); bool SendChartScreenshot( string caption);

Rapporti

bool SendAccountStatus(); bool SendDailyReport(); bool SendWeeklyReport(); bool SendMonthlyReport();

Gestione del rischio

bool SendRiskAlert( double drawdown_percent); bool SendMarginWarning( double margin_level); bool SendStopOutWarning();

Esempio di Expert Advisor

Il pacchetto include un esempio completamente funzionale di Expert Advisor, che dimostra:

Monitoraggio delle posizioni con notifiche

Screenshot automatici in occasione di eventi di trading

Aggiornamenti periodici sullo stato del conto

Avvisi sulla gestione del rischio

Rapporti giornalieri

Segnali di trading demo

Formattazione dei messaggi

Formato HTML (consigliato)

string message = " < b > Жирный текст </ b >

"; message += " < i > Курсив </ i >

"; message += " < code > Моноширинный код </ code >

"; message += " < a href= 'http://example.com' > Ссылка </ a > "; bot.SendHTMLMessage(message);

Formato Markdown

string message = "Testo in grassetto{

}" ; message += "Corsivo". ; message += "Codice monospaziato". ; message += "[Link](http://example.com)" ; bot.SendMarkdownMessage(message);

Prestazioni

Velocità dei messaggi: fino a 30 messaggi al minuto

fino a 30 messaggi al minuto Limite di dimensione dei file: 50MB per file

50MB per file Lunghezza del messaggio: 4096 caratteri

4096 caratteri Lunghezza firma: 1024 caratteri

1024 caratteri Dimensione della coda: 100 messaggi

100 messaggi Tempo medio di risposta: 50-200 ms

Gestione degli errori

La libreria include una complessa gestione degli errori:

Controllo della connessione

Protezione contro il superamento dei limiti

Riproduzione automatica in caso di errore

Sistema di accodamento per i messaggi falliti

Registrazione dettagliata degli errori

Supporto

Documentazione: la documentazione API completa è inclusa nel codice sorgente

documentazione API completa è inclusa nel codice sorgente Esempio EA: esempio funzionante con tutte le funzionalità

esempio funzionante con tutte le funzionalità Modalità di debug: debug incorporato per la risoluzione dei problemi

Storia della versione

Versione 1.0.0 (2024)

Prima versione

Integrazione completa dell'API Telegram Bot

Supporto per canali multipli

Sistema di accodamento

Motore di template

Avvisi di gestione del rischio

Licenza

Questa libreria è fornita "così com'è" per l'utilizzo in MetaTrader 5. È gratuita per uso personale e commerciale.

Autore

Forex Trading Blueprint

(Stepan Sinic)





Esclusione di responsabilità

Questo software viene fornito "così com'è" senza alcun tipo di garanzia. Il trading comporta un rischio sostanziale di perdita e non è adatto a tutti gli investitori. Le performance passate non sono un indicatore dei risultati futuri.

Se trovate utile questa libreria, valutatela su MQL5 CodeBase!

Istruzioni dettagliate per la configurazione

Creare un bot in Telegram

Trovare BotFather Aprite Telegram

Digitare @BotFather nella ricerca

Premete INIZIO Creare un nuovo bot Inviate il comando /newbot

Inserire il nome del bot (per esempio: "My Trading Bot")

Inserire il nome utente del bot (per esempio: my_trading_bot)

Salvare il token del modulo: 123456789:ABCdefGHIjklMNOpqrsTUVwxyz Configurare il bot Inviare /setprivacy e selezionare DISABLE (per lavorare in gruppo).

Inviare /setjoingroups e selezionare ENABLE (per aggiungersi ai gruppi).

Ottenere un ID di chat

Per i messaggi privati:

Avviare un dialogo con il bot Inviare un messaggio qualsiasi Aprire il browser: https://api.telegram.org/bot<TOKEN>/getUpdates Trovare "chat":{"id":123456789} - questo è il vostro ID di chat.

Per un gruppo:

Aggiungere il bot a un gruppo Inviare un messaggio nel gruppo Aprire un browser: https://api.telegram.org/bot<TOKEN>/getUpdates Trovare "chat":{"id":-123456789} è un numero negativo per i gruppi

Per il canale:

Aggiungere un bot come amministratore del canale Inviare un messaggio al canale Oppure utilizzare @username del canale come ID chat

Soluzione di problemi frequenti

Errore WebRequest:

Soluzione: 1. Strumenti → Impostazioni → Consulenti 2. Consenti WebRequest per i seguenti URL ✓ Consenti WebRequest per i seguenti URL. Aggiungere: https://api.telegram.org 4. Riavviare MT5

Il bot non risponde:

Controllare: 1. Token corretto 2. ID chat corretto L'ID della chat è corretto 3. Connessione a Internet 4. Impostazioni di WebRequest

I messaggi non arrivano:

Possibili cause: 1. Limite API superato (30 messaggi/minuto) 2. Formato HTML non corretto nel messaggio Formato HTML non corretto nel messaggio 3. Messaggio troppo lungo (>4096 caratteri)

Esempi di utilizzo

Invio di un segnale di acquisto

bot.SendTradeSignal(SIGNAL_BUY, "EURUSD" , 1.1850 , 1.1800 , 1.1900 );

Invio di una schermata con annotazione

string caption = " < b > Точка входа </ b >

"; caption += "Пара: EURUSD

"; caption += "Тип: BUY

"; caption += "Цена: 1.1850"; bot.SendChartScreenshot(caption);

Invio dello stato del conto

bot.SendAccountStatus();

Impostazione di report giornalieri

if (TimeHour( TimeCurrent ()) == 23 && TimeMinute( TimeCurrent ()) == 0 ) { bot.SendDailyReport(); }

Avviso di drawdown

double drawdown = CalculateDrawdown(); if (drawdown > 20.0 ) { bot.SendRiskAlert(drawdown); }

Struttura dei messaggi

Posizione aperta

[POSITION OPENED] ↑ ================ Ticket: Symbol: EURUSD Type : BUY Volume: 0.10 Price: 1.18500 Time: 2024.01 .15 10 : 30 ================

Posizione chiusa

[POSITION CLOSED] ================ Ticket: Symbol: EURUSD Profit: + 125.50 USD Commission: - 2.00 Swap: - 0.50 Total: + 123.00 USD Time: 2024.01 .15 14 : 45 ================

Rapporto giornaliero

[DAILY REPORT] ================ Date: 2024.01.15 ACCOUNT SUMMARY ---------------- Balance: 10,125.50 USD Equity: 10,250.00 USD Floating P/L: +124.50 USD TRADING ACTIVITY ---------------- Trades Today: 5 Today's Result: +250.00 USD Open Positions: 2 BOT STATISTICS ---------------- Messages Sent: 45 Signals Sent: 8 Success Rate: 98.5% ================