Libreria professionale di integrazione Telegram Bot per MetaTrader 5. Una soluzione completa per l'invio di segnali di trading, screenshot, report e notifiche in tempo reale a canali e gruppi Telegram.

Caratteristiche principali

  • 📨 Notifiche di trading in tempo reale - Avvisi istantanei su apertura/chiusura/modifica di posizioni
  • 📸 S chermate dei grafici - Acquisizione automatica dei grafici con annotazioni
  • 📊 Rapporti sul conto - Rapporti giornalieri, settimanali e mensili sulla performance
  • ⚠️ Avvisi di gestione del rischio - Avvisi di drawdown, livello di margine e stop-out
  • 🔄 S istema di accodamento dei messaggi - Consegna affidabile con meccanismo di ritentativo
  • 👥 S upporto multi-canale - Invio a più chat/canali Telegram
  • 📝 S istema di modelli - Modelli di messaggi personalizzabili
  • 🎯 Limitazione intelligente della velocità - Previene il blocco delle API

Requisiti

  • MetaTrader 5 versione 2375 o superiore
  • Token Telegram Bot (ottenibile da @BotFather)
  • ID della chat o del canale
  • Connessione a Internet

Installazione

Passo 1: Creare un Bot Telegram

  1. Aprite Telegram e trovate @BotFather
  2. Inviate il comando /newbot
  3. Scegliete un nome per il vostro bot
  4. Selezionate il nome utente (deve terminare con 'bot')
  5. Salvare il token fornito da BotFather

Passo 2: Ottenere un ID di chat

  1. Aggiungere il bot a un gruppo/canale o avviare una chat privata
  2. Inviare un messaggio al bot
  3. Andare a: https://api.telegram.org/bot<YOUR_TOKEN>/getUpdates
  4. Trovare l'ID della chat nella risposta

Passo 3: Configurare MT5

  1. Aprire MT5 → Servizio → Impostazioni → Consulenti esperti
  2. Spuntare la casella "Consenti WebRequest per i seguenti URL".
  3. Aggiungere l'URL: https://api.telegram.org
  4. Fare clic su OK

Passo 4: Installare i file

  1. Copiate TelegramBot.mqh nella cartella MQL5/Include/.
  2. Copiate TelegramBot_Example.mq5 nella cartella MQL5/Experts/.
  3. Compilate entrambi i file

Avvio rapido

#include <TelegramBot.mqh>

CTelegramBot bot;

int OnInit()
{
    // Inizializzazione del bot
    if(!bot.Initialize("TUO_TOKEN"., "IL TUO ID_CHAT"))
    {
        Print("Fallita l'inizializzazione del bot");
        return INIT_FAILED;
    }
    
    // Invio di un messaggio di prova
    bot.SendMessage("Bot connesso con successo!");
    
    // Inviare una schermata del grafico
    bot.SendChartScreenshot("Situazione attuale del mercato".);
    
    return INIT_SUCCEEDED;
}

Riferimento API

Messaggi di base

bool SendMessage(string text);
bool SendHTMLMessage(string text);
bool SendMarkdownMessage(string text);
bool SendMessageToAll(string text);

Segnali di trading

bool SendTradeSignal(ENUM_SIGNAL_TYPE type, string symbol, double price);
bool SendPositionOpened(ulong ticket, string symbol, ENUM_POSITION_TYPE type, double volume, double price);
bool SendPositionClosed(ulong ticket, string symbol, double profit, double commission, double swap);

File multimediali

bool SendPhoto(string file_path, string caption);
bool SendDocument(string file_path, string caption);
bool SendChartScreenshot();
bool SendChartScreenshot(string caption);

Rapporti

bool SendAccountStatus();
bool SendDailyReport();
bool SendWeeklyReport();
bool SendMonthlyReport();

Gestione del rischio

bool SendRiskAlert(double drawdown_percent);
bool SendMarginWarning(double margin_level);
bool SendStopOutWarning();

Esempio di Expert Advisor

Il pacchetto include un esempio completamente funzionale di Expert Advisor, che dimostra:

  • Monitoraggio delle posizioni con notifiche
  • Screenshot automatici in occasione di eventi di trading
  • Aggiornamenti periodici sullo stato del conto
  • Avvisi sulla gestione del rischio
  • Rapporti giornalieri
  • Segnali di trading demo

Formattazione dei messaggi

Formato HTML (consigliato)

string message = "<b> Жирный текст</b>\n";
message += "<i> Курсив</i>\n";
message += "<code> Моноширинный код</code>\n";
message += "<a href='http://example.com'> Ссылка</a>";
bot.SendHTMLMessage(message);

Formato Markdown

string message = "Testo in grassetto{\n}";
message += "Corsivo".;
message += "Codice monospaziato".;
message += "[Link](http://example.com)";
bot.SendMarkdownMessage(message);

Prestazioni

  • Velocità dei messaggi: fino a 30 messaggi al minuto
  • Limite di dimensione dei file: 50MB per file
  • Lunghezza del messaggio: 4096 caratteri
  • Lunghezza firma: 1024 caratteri
  • Dimensione della coda: 100 messaggi
  • Tempo medio di risposta: 50-200 ms

Gestione degli errori

La libreria include una complessa gestione degli errori:

  • Controllo della connessione
  • Protezione contro il superamento dei limiti
  • Riproduzione automatica in caso di errore
  • Sistema di accodamento per i messaggi falliti
  • Registrazione dettagliata degli errori

Supporto

  • Documentazione: la documentazione API completa è inclusa nel codice sorgente
  • Esempio EA: esempio funzionante con tutte le funzionalità
  • Modalità di debug: debug incorporato per la risoluzione dei problemi

Storia della versione

Versione 1.0.0 (2024)

  • Prima versione
  • Integrazione completa dell'API Telegram Bot
  • Supporto per canali multipli
  • Sistema di accodamento
  • Motore di template
  • Avvisi di gestione del rischio

Licenza

Questa libreria è fornita "così com'è" per l'utilizzo in MetaTrader 5. È gratuita per uso personale e commerciale.

Autore

Forex Trading Blueprint
(Stepan Sinic)

Esclusione di responsabilità

Questo software viene fornito "così com'è" senza alcun tipo di garanzia. Il trading comporta un rischio sostanziale di perdita e non è adatto a tutti gli investitori. Le performance passate non sono un indicatore dei risultati futuri.

Se trovate utile questa libreria, valutatela su MQL5 CodeBase!

Istruzioni dettagliate per la configurazione

Creare un bot in Telegram

  1. Trovare BotFather

    • Aprite Telegram
    • Digitare @BotFather nella ricerca
    • Premete INIZIO

  2. Creare un nuovo bot

    • Inviate il comando /newbot
    • Inserire il nome del bot (per esempio: "My Trading Bot")
    • Inserire il nome utente del bot (per esempio: my_trading_bot)
    • Salvare il token del modulo: 123456789:ABCdefGHIjklMNOpqrsTUVwxyz

  3. Configurare il bot

    • Inviare /setprivacy e selezionare DISABLE (per lavorare in gruppo).
    • Inviare /setjoingroups e selezionare ENABLE (per aggiungersi ai gruppi).

Ottenere un ID di chat

Per i messaggi privati:

  1. Avviare un dialogo con il bot
  2. Inviare un messaggio qualsiasi
  3. Aprire il browser: https://api.telegram.org/bot<TOKEN>/getUpdates
  4. Trovare "chat":{"id":123456789} - questo è il vostro ID di chat.

Per un gruppo:

  1. Aggiungere il bot a un gruppo
  2. Inviare un messaggio nel gruppo
  3. Aprire un browser: https://api.telegram.org/bot<TOKEN>/getUpdates
  4. Trovare "chat":{"id":-123456789} è un numero negativo per i gruppi

Per il canale:

  1. Aggiungere un bot come amministratore del canale
  2. Inviare un messaggio al canale
  3. Oppure utilizzare @username del canale come ID chat

Soluzione di problemi frequenti

Errore WebRequest:

Soluzione: 1. Strumenti → Impostazioni → Consulenti 2. Consenti WebRequest per i seguenti URL ✓ Consenti WebRequest per i seguenti URL. Aggiungere: https://api.telegram.org 4. Riavviare MT5

Il bot non risponde:

Controllare: 1. Token corretto 2. ID chat corretto L'ID della chat è corretto 3. Connessione a Internet 4. Impostazioni di WebRequest

I messaggi non arrivano:

Possibili cause: 1. Limite API superato (30 messaggi/minuto) 2. Formato HTML non corretto nel messaggio Formato HTML non corretto nel messaggio 3. Messaggio troppo lungo (>4096 caratteri)

Esempi di utilizzo

Invio di un segnale di acquisto

bot.SendTradeSignal(SIGNAL_BUY, "EURUSD", 1.1850, 1.1800, 1.1900);

Invio di una schermata con annotazione

string caption = "<b> Точка входа</b>\n";
caption += "Пара: EURUSD\n";
caption += "Тип: BUY\n";
caption += "Цена: 1.1850";
bot.SendChartScreenshot(caption);

Invio dello stato del conto

bot.SendAccountStatus();
// Invio automatico di saldo, capitale, margine, ecc.

Impostazione di report giornalieri

// Nel consulente OnTimer()
if(TimeHour(TimeCurrent()) == 23 && TimeMinute(TimeCurrent()) == 0)
{
    bot.SendDailyReport();
}

Avviso di drawdown

double drawdown = CalculateDrawdown(); // La vostra funzione di calcolo
if(drawdown > 20.0) // Il drawdown è superiore al 20%
{
    bot.SendRiskAlert(drawdown);
}

Struttura dei messaggi

Posizione aperta

[POSITION OPENED] ↑
================
Ticket: #12345678
Symbol: EURUSD
Type: BUY
Volume: 0.10
Price: 1.18500
Time: 2024.01.15 10:30
================

Posizione chiusa

[POSITION CLOSED]
================
Ticket: #12345678
Symbol: EURUSD
Profit: +125.50 USD
Commission: -2.00
Swap: -0.50
Total: +123.00 USD
Time: 2024.01.15 14:45
================

Rapporto giornaliero

[DAILY REPORT]
================
Date: 2024.01.15

ACCOUNT SUMMARY
----------------
Balance: 10,125.50 USD
Equity: 10,250.00 USD
Floating P/L: +124.50 USD

TRADING ACTIVITY
----------------
Trades Today: 5
Today's Result: +250.00 USD
Open Positions: 2

BOT STATISTICS
----------------
Messages Sent: 45
Signals Sent: 8
Success Rate: 98.5%
================

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/63585

MT5 to Telegram Professional Library MT5 to Telegram Professional Library

Libreria di integrazione Telegram Bot professionale per MetaTrader 5. Soluzione completa per l'invio di segnali di trading, screenshot, report e notifiche in tempo reale a canali e gruppi Telegram.

