DeltaFusionLite





Caratteristiche principali:



Cumulative Delta: traccia il volume aggregato di acquisti e vendite nel tempo.

Net Delta: mostra la differenza tra pressione di acquisto e vendita per ogni barra.

Reset della sessione: consente di impostare orari personalizzati per l’analisi intraday.

Smussamento: include una media mobile esponenziale (EMA) per curve delta più pulite e leggibili.





Obiettivo:

Ideale per i trader che vogliono monitorare la dinamica del flusso ordini, lo squilibrio dei volumi e le divergenze tra prezzo e delta senza calcoli complessi multi-timeframe. È leggero, veloce e focalizzato sulle metriche delta essenziali.





Divergenza rialzista (Bullish Divergence)

Il prezzo segna nuovi minimi, ma il Net Delta mostra minimi crescenti → indica che la pressione di vendita si sta indebolendo, possibile inversione al rialzo.

Divergenza ribassista (Bearish Divergence)

Il prezzo segna nuovi massimi, ma il Net Delta mostra massimi decrescenti → segnala che la pressione di acquisto si sta esaurendo, possibile inversione al ribasso.

Divergenza nascosta (Hidden Divergence)

Il prezzo fa un minimo più alto, mentre il Cumulative Delta fa un minimo più basso → conferma la continuazione del trend rialzista.

Divergenza di esaurimento (Exhaustion Divergence)

Forte movimento di prezzo senza conferma nel delta → indica che il movimento è sostenuto da poca partecipazione, possibile correzione imminente.