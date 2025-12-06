Unisciti alla nostra fan page
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
DeltaFusionLite - indicatore per MetaTrader 5
- Visualizzazioni:
- 11
- Pubblicato:
- Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
Caratteristiche principali:
Cumulative Delta: traccia il volume aggregato di acquisti e vendite nel tempo.
Net Delta: mostra la differenza tra pressione di acquisto e vendita per ogni barra.
Reset della sessione: consente di impostare orari personalizzati per l’analisi intraday.
Smussamento: include una media mobile esponenziale (EMA) per curve delta più pulite e leggibili.
Obiettivo:
Ideale per i trader che vogliono monitorare la dinamica del flusso ordini, lo squilibrio dei volumi e le divergenze tra prezzo e delta senza calcoli complessi multi-timeframe. È leggero, veloce e focalizzato sulle metriche delta essenziali.
Esempi di divergenze individuabili con DeltaFusion Lite:
Divergenza rialzista (Bullish Divergence)
Il prezzo segna nuovi minimi, ma il Net Delta mostra minimi crescenti → indica che la pressione di vendita si sta indebolendo, possibile inversione al rialzo.
Divergenza ribassista (Bearish Divergence)
Il prezzo segna nuovi massimi, ma il Net Delta mostra massimi decrescenti → segnala che la pressione di acquisto si sta esaurendo, possibile inversione al ribasso.
Divergenza nascosta (Hidden Divergence)
Il prezzo fa un minimo più alto, mentre il Cumulative Delta fa un minimo più basso → conferma la continuazione del trend rialzista.
Divergenza di esaurimento (Exhaustion Divergence)
Forte movimento di prezzo senza conferma nel delta → indica che il movimento è sostenuto da poca partecipazione, possibile correzione imminente.
Funzioni da utilizzare al posto di ChartXYToTimePrice e ChartTimePriceToXY, che funzionano correttamente e rapidamente su tutta la gamma di parametri di input.Sviluppo di un Expert Advisor multicurrency - codici sorgente della serie di articoli
Codici sorgenti scritti durante il processo di sviluppo di una libreria per la creazione di Expert Advisor multivaluta che combinano istanze multiple di diverse strategie di trading.
DeltaFusion Lite is the simplified version of the DeltaFusionPro indicator for MT4. It calculates and displays Cumulative Delta and Net Delta, giving traders a clear view of buying and selling pressure within each candle. By analyzing the distribution of volume between bid and ask, it helps identify market sentiment shifts, potential reversals, and various types of divergences between price and volume.MA_AC_Stochastic_Signal
This indicator shows trend direction (Moving Average) and trading signals (Stochastic + Accelerator).