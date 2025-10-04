Unisciti alla nostra fan page
HedgeCover EA - sistema esperto per MetaTrader 5
HedgeCover EA - Sistema intelligente di protezione delle posizioni
Panoramica:
HedgeCover è un Expert Advisor di livello professionale per la copertura, progettato per fornire una protezione sicura e controllata delle posizioni in perdita. A differenza dei pericolosi sistemi di martingala, implementa una gestione intelligente del rischio con più livelli di sicurezza per prevenire l'over-trading e l'esplosione del conto.
Caratteristiche principali:
- One-Hedge-Per-Position - Ogni posizione viene coperta una sola volta, eliminando il looping infinito
- Separazione dei numeri magici - Utilizza numeri magici distinti per le posizioni principali rispetto a quelle di copertura per evitare le coperture
- Soglia di perdita configurabile - Imposta il livello di perdita in pips (30-100 raccomandato) prima che scatti la copertura
- Protezione dal cooldown - Tempo minimo tra le operazioni di copertura (1,5 minuti). Tempo minimo tra le operazioni di copertura (consigliato 5-15 minuti)
- Limite massimo delle coperture - Limite assoluto sul numero totale di posizioni di copertura
- Controlli di sicurezza del margine - Il requisito dell'80% di margine libero impedisce una leva eccessiva
- Filtraggio dei simboli - Solo le posizioni di copertura sul simbolo grafico corrente
Gestione del rischio:
-
Previene l'"effetto valanga" che causa l'azzeramento dei conti.
-
Implementa controlli del rischio professionali piuttosto che raddoppi sconsiderati
-
Include la convalida e la normalizzazione delle dimensioni del lotto
-
Funzionalità complete di registrazione e monitoraggio
Impostazioni consigliate:
-
Main Magic: il numero magico della vostra strategia
-
Hedge Magic: Valore diverso (ad esempio, 99999)
-
Soglia di perdita: 50 pips
-
Coefficiente del lotto: 1,5x
-
Copertura massima: 3
-
Cooldown: 5 minuti
Licenza: Licenza MIT - Libera per l'uso, la modifica e la distribuzione da parte della comunità.
Attenzione: Progettato per test dimostrativi e scopi educativi. Utilizzare a proprio rischio e pericolo. Eseguire sempre test approfonditi prima di considerare l'uso dal vivo.
Ideale per: I trader che cercano capacità di copertura professionale senza i rischi dei sistemi martingala tradizionali.
