HedgeCover EA - Sistema intelligente di protezione delle posizioni

Panoramica:

HedgeCover è un Expert Advisor di livello professionale per la copertura, progettato per fornire una protezione sicura e controllata delle posizioni in perdita. A differenza dei pericolosi sistemi di martingala, implementa una gestione intelligente del rischio con più livelli di sicurezza per prevenire l'over-trading e l'esplosione del conto.

Caratteristiche principali:

- One-Hedge-Per-Position - Ogni posizione viene coperta una sola volta, eliminando il looping infinito

- Separazione dei numeri magici - Utilizza numeri magici distinti per le posizioni principali rispetto a quelle di copertura per evitare le coperture

- Soglia di perdita configurabile - Imposta il livello di perdita in pips (30-100 raccomandato) prima che scatti la copertura

- Protezione dal cooldown - Tempo minimo tra le operazioni di copertura (1,5 minuti). Tempo minimo tra le operazioni di copertura (consigliato 5-15 minuti)

- Limite massimo delle coperture - Limite assoluto sul numero totale di posizioni di copertura

- Controlli di sicurezza del margine - Il requisito dell'80% di margine libero impedisce una leva eccessiva

- Filtraggio dei simboli - Solo le posizioni di copertura sul simbolo grafico corrente

Gestione del rischio:

Previene l'"effetto valanga" che causa l'azzeramento dei conti.

Implementa controlli del rischio professionali piuttosto che raddoppi sconsiderati

Include la convalida e la normalizzazione delle dimensioni del lotto

Funzionalità complete di registrazione e monitoraggio

Impostazioni consigliate:

Main Magic: il numero magico della vostra strategia

Hedge Magic: Valore diverso (ad esempio, 99999)

Soglia di perdita: 50 pips

Coefficiente del lotto: 1,5x

Copertura massima: 3

Cooldown: 5 minuti

Licenza: Licenza MIT - Libera per l'uso, la modifica e la distribuzione da parte della comunità.

Attenzione: Progettato per test dimostrativi e scopi educativi. Utilizzare a proprio rischio e pericolo. Eseguire sempre test approfonditi prima di considerare l'uso dal vivo.

Ideale per: I trader che cercano capacità di copertura professionale senza i rischi dei sistemi martingala tradizionali.