CodeBaseSezioni
Guarda come scaricare robot di trading gratuitamente
Ci trovi su Telegram!
Unisciti alla nostra fan page
Script interessante?
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Ti è piaciuto lo script? Provalo nel Terminale MetaTrader 5
Al pocket
Sistemi Esperti

HedgeCover EA - sistema esperto per MetaTrader 5

Lupus Materia | Italian English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Visualizzazioni:
14
Valutazioni:
(2)
Pubblicato:
Scarica come ZIP, Come scaricare il codice da MetaEditor
Freelance MQL5 Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance

HedgeCover EA - Sistema intelligente di protezione delle posizioni

Panoramica:
HedgeCover è un Expert Advisor di livello professionale per la copertura, progettato per fornire una protezione sicura e controllata delle posizioni in perdita. A differenza dei pericolosi sistemi di martingala, implementa una gestione intelligente del rischio con più livelli di sicurezza per prevenire l'over-trading e l'esplosione del conto.

Caratteristiche principali:
- One-Hedge-Per-Position - Ogni posizione viene coperta una sola volta, eliminando il looping infinito
- Separazione dei numeri magici - Utilizza numeri magici distinti per le posizioni principali rispetto a quelle di copertura per evitare le coperture
- Soglia di perdita configurabile - Imposta il livello di perdita in pips (30-100 raccomandato) prima che scatti la copertura
- Protezione dal cooldown - Tempo minimo tra le operazioni di copertura (1,5 minuti). Tempo minimo tra le operazioni di copertura (consigliato 5-15 minuti)
- Limite massimo delle coperture - Limite assoluto sul numero totale di posizioni di copertura
- Controlli di sicurezza del margine - Il requisito dell'80% di margine libero impedisce una leva eccessiva
- Filtraggio dei simboli - Solo le posizioni di copertura sul simbolo grafico corrente

Gestione del rischio:

  • Previene l'"effetto valanga" che causa l'azzeramento dei conti.

  • Implementa controlli del rischio professionali piuttosto che raddoppi sconsiderati

  • Include la convalida e la normalizzazione delle dimensioni del lotto

  • Funzionalità complete di registrazione e monitoraggio

Impostazioni consigliate:

  • Main Magic: il numero magico della vostra strategia

  • Hedge Magic: Valore diverso (ad esempio, 99999)

  • Soglia di perdita: 50 pips

  • Coefficiente del lotto: 1,5x

  • Copertura massima: 3

  • Cooldown: 5 minuti

Licenza: Licenza MIT - Libera per l'uso, la modifica e la distribuzione da parte della comunità.

Attenzione: Progettato per test dimostrativi e scopi educativi. Utilizzare a proprio rischio e pericolo. Eseguire sempre test approfonditi prima di considerare l'uso dal vivo.

Ideale per: I trader che cercano capacità di copertura professionale senza i rischi dei sistemi martingala tradizionali.


Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/63299

MACD Signal Line indicator for MT5 MACD Signal Line indicator for MT5

Versione ridotta (solo linea di segnale) dell'indicatore MACD di Metaquotes dalla cartella MT5==&gt;Indicatori==&gt;Esempi.

Multi RSI Multi RSI

Otto indicatori tecnici RSI (Relative Strength Index) su un unico grafico.

Babi Ngepet Babi Ngepet

I share my code for expert advisor babi ngepet

Simbolo inverso Simbolo inverso

L'indicatore consente di lavorare con uno strumento di trading "invertito" (1/X) che cambia in tempo reale.