Quantum Gold Silver Trader - sistema esperto per MetaTrader 5
Funzioni di base:
Sistema quantistico - Utilizza stati e probabilità quantistiche per prendere decisioni.
Moduli AI - Include indicatori multipli (RSI, ADX, MA, ATR) con pesi adattivi.
Sistema di gestione del rischio:
Protezione dei depositi con limiti di drawdown giornalieri e totali
Limiti di dimensione della posizione
Limiti di perdita giornalieri
Quantum Trailing Stop - Stop loss dinamico che si adatta alle condizioni del mercato
Auto-ottimizzazione - Ottimizzazione automatica dei parametri nel tester della strategia.
Specifiche per i metalli:
Impostazioni specifiche per l'oro e l'argento (diversi parametri di rischio, stop-loss e take-profit)
Considerazione delle peculiarità della volatilità dei metalli preziosi.
Meccanismi di protezione:
Controllo del deposito minimo (300 dollari)
Blocco delle operazioni in caso di superamento dei limiti di perdita
Riduzione automatica del rischio dopo una serie di perdite
Correzione del lotto per i microconti
Caratteristiche tecniche:
Caching dei dati degli indicatori per ottimizzare le prestazioni
Convalida degli ordini prima dell'invio
Salvataggio e caricamento di parametri ottimizzati
Registrazione dettagliata di tutte le operazioni
L'Expert Advisor utilizza un approccio completo che combina quantum computing, intelligenza artificiale e gestione avanzata del rischio per operare sul mercato dei metalli preziosi.
