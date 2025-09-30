CodeBaseSezioni
Sistemi Esperti

Quantum Gold Silver Trader - sistema esperto per MetaTrader 5

Vladimir Novikov
Funzioni di base:

  1. Sistema quantistico - Utilizza stati e probabilità quantistiche per prendere decisioni.

  2. Moduli AI - Include indicatori multipli (RSI, ADX, MA, ATR) con pesi adattivi.

  3. Sistema di gestione del rischio:

    • Protezione dei depositi con limiti di drawdown giornalieri e totali

    • Limiti di dimensione della posizione

    • Limiti di perdita giornalieri

  4. Quantum Trailing Stop - Stop loss dinamico che si adatta alle condizioni del mercato

  5. Auto-ottimizzazione - Ottimizzazione automatica dei parametri nel tester della strategia.

Specifiche per i metalli:

  • Impostazioni specifiche per l'oro e l'argento (diversi parametri di rischio, stop-loss e take-profit)

  • Considerazione delle peculiarità della volatilità dei metalli preziosi.

Meccanismi di protezione:

  • Controllo del deposito minimo (300 dollari)

  • Blocco delle operazioni in caso di superamento dei limiti di perdita

  • Riduzione automatica del rischio dopo una serie di perdite

  • Correzione del lotto per i microconti

Caratteristiche tecniche:

  • Caching dei dati degli indicatori per ottimizzare le prestazioni

  • Convalida degli ordini prima dell'invio

  • Salvataggio e caricamento di parametri ottimizzati

  • Registrazione dettagliata di tutte le operazioni

L'Expert Advisor utilizza un approccio completo che combina quantum computing, intelligenza artificiale e gestione avanzata del rischio per operare sul mercato dei metalli preziosi.


Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/63193

