Unisciti alla nostra fan page
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
TardioBot - sistema esperto per MetaTrader 5
- Visualizzazioni:
- 56
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
- Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
Panoramica dell'EA
TardioBot V1.05, che prende il nome da una figura storica sfidante, Giuseppe Tardio, è un Expert Advisor progettato per MetaTrader 5 che impiega una strategia di arbitraggio triangolare. Questo EA identifica e capitalizza le discrepanze di prezzo tra tre coppie di valute per facilitare un trading redditizio. Monitora continuamente i prezzi bid e ask, calcola i rapporti di arbitraggio ed esegue operazioni simultanee quando le opportunità superano soglie predeterminate, tenendo conto anche di spread e commissioni.
Le funzionalità di TardioBot includono il supporto di sei trii di arbitraggio predefiniti, come EUR/USD, GBP/USD e EUR/GBP. Aggiorna dinamicamente i dati di prezzo con una precisione adeguata a ciascun simbolo, convalida le dimensioni dei lotti per tutti i simboli del trio e tiene conto delle commissioni individuali e dei costi degli spread. Inoltre, l'EA è programmato per chiudere le operazioni non aggiornate dopo un periodo definito dall'utente, per registrare le opportunità di arbitraggio e i dettagli dell'operazione in un file e per implementare controlli di sicurezza per il capitale, il margine e i rapporti estremi. I trii di arbitraggio supportati comprendono combinazioni come EUR/USD, GBP/USD e EUR/GBP, nonché GBP/USD, USD/JPY e GBP/JPY, tra le altre, garantendo un quadro solido per strategie di trading efficaci.
Attenzione: Questo EA non è progettato per il trading live. L'aumento delle dimensioni dei lotti potrebbe portare a una perdita completa del saldo. È destinato esclusivamente alla demo e al test delle strategie. Il codice richiede aggiornamenti significativi prima di essere adatto al trading live. Consideratelo un lavoro in corso e sentitevi liberi di apportare miglioramenti.
Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/62857
Media mobile con algoritmo di regressione lineare.XADX
Indicatore più informativo del movimento direzionale medio ADX (Average Directional Index) con la possibilità di scegliere l'algoritmo di media tra dieci possibili varianti.
Questa libreria simula gli scenari delle imprese di prop trading azzerando il saldo del conto in base a soglie di profitto e perdita configurabili durante il backtesting e registra i risultati dell'azzeramento per l'analisi.Filtro Laguerre
Due indicatori di medie mobili tratti dal libro "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading" di John Ehlers.