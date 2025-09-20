Panoramica dell'EA

TardioBot V1.05, che prende il nome da una figura storica sfidante, Giuseppe Tardio, è un Expert Advisor progettato per MetaTrader 5 che impiega una strategia di arbitraggio triangolare. Questo EA identifica e capitalizza le discrepanze di prezzo tra tre coppie di valute per facilitare un trading redditizio. Monitora continuamente i prezzi bid e ask, calcola i rapporti di arbitraggio ed esegue operazioni simultanee quando le opportunità superano soglie predeterminate, tenendo conto anche di spread e commissioni.

Le funzionalità di TardioBot includono il supporto di sei trii di arbitraggio predefiniti, come EUR/USD, GBP/USD e EUR/GBP. Aggiorna dinamicamente i dati di prezzo con una precisione adeguata a ciascun simbolo, convalida le dimensioni dei lotti per tutti i simboli del trio e tiene conto delle commissioni individuali e dei costi degli spread. Inoltre, l'EA è programmato per chiudere le operazioni non aggiornate dopo un periodo definito dall'utente, per registrare le opportunità di arbitraggio e i dettagli dell'operazione in un file e per implementare controlli di sicurezza per il capitale, il margine e i rapporti estremi. I trii di arbitraggio supportati comprendono combinazioni come EUR/USD, GBP/USD e EUR/GBP, nonché GBP/USD, USD/JPY e GBP/JPY, tra le altre, garantendo un quadro solido per strategie di trading efficaci.