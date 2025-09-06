CodeBaseSezioni
Librerie

Push Notification for Opened / Closed Trades (Netting) - libreria per MetaTrader 5

Caratteristiche

  • Invia notifiche per l'apertura e la chiusura delle operazioni
  • Mostra il tipo di operazione (acquisto/vendita) e la dimensione del lotto per le nuove operazioni
  • Mostra il profitto/perdita per le operazioni chiuse
  • Funziona sia nel trading live che nel tester della strategia (invia ai log nel tester)
  • Monitora le ultime 2 ore di storia del trading
  • Previene lo spam di notifiche attraverso una limitazione di base

Installazione

  1. Aggiungete questa funzione al vostro Expert Advisor (EA) o script
  2. Abilitate le notifiche push nella vostra piattaforma MetaTrader:
    • Strumenti → Opzioni → Notifiche
    • Spuntare "Abilita notifiche push".
    • Configurare l'applicazione mobile MetaTrader sul proprio telefono.

Note importanti

  1. Compatibilità del conto:
    • Progettato per i conti di compensazione
    • Non adatto ai conti di copertura (dove sono consentite posizioni multiple per simbolo).
    • Se avete bisogno di un supporto per l'hedging, è necessaria una versione modificata.
  2. Finestra della cronologia:
    • Monitora le ultime 2 ore di storia del trading
    • Può essere regolata modificando il valore 7200 (in secondi).
  3. Throttling:
    • Previene le notifiche eccessive limitando i controlli a una volta al secondo.
    • Può essere rimosso cancellando il controllo del tempo, se necessario.
  4. Gestione degli errori:
    • Include il controllo degli errori di base
    • Stampa i messaggi di errore sul diario per la risoluzione dei problemi

Problemi e soluzioni comuni

  1. Nessuna notifica ricevuta:
    • Verificare che le notifiche push siano abilitate nella MT5.
    • Verificare che l'app mobile sia configurata correttamente
    • Assicurarsi che il broker consenta le notifiche push
  2. Operazioni mancanti:
    • Verificare se la finestra di cronologia di 2 ore è sufficiente
    • Aumentare la finestra di cronologia se necessario (7200 secondi).
  3. Notifiche duplicate:
    • Questo non dovrebbe verificarsi grazie ai controlli integrati
    • Se si verifica, verificare che non si stia chiamando la funzione più volte.

Migliori pratiche

  1. Richiamare questa funzione nella funzione OnTick() del proprio EA
  2. Mantenere installata e configurata l'applicazione mobile MetaTrader
  3. Testate prima su un conto demo
  4. Monitorare il log degli esperti per eventuali messaggi di errore



