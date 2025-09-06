Unisciti alla nostra fan page
Push Notification for Opened / Closed Trades (Netting) - libreria per MetaTrader 5
Caratteristiche
- Invia notifiche per l'apertura e la chiusura delle operazioni
- Mostra il tipo di operazione (acquisto/vendita) e la dimensione del lotto per le nuove operazioni
- Mostra il profitto/perdita per le operazioni chiuse
- Funziona sia nel trading live che nel tester della strategia (invia ai log nel tester)
- Monitora le ultime 2 ore di storia del trading
- Previene lo spam di notifiche attraverso una limitazione di base
Installazione
- Aggiungete questa funzione al vostro Expert Advisor (EA) o script
- Abilitate le notifiche push nella vostra piattaforma MetaTrader:
- Strumenti → Opzioni → Notifiche
- Spuntare "Abilita notifiche push".
- Configurare l'applicazione mobile MetaTrader sul proprio telefono.
Note importanti
- Compatibilità del conto:
- Progettato per i conti di compensazione
- Non adatto ai conti di copertura (dove sono consentite posizioni multiple per simbolo).
- Se avete bisogno di un supporto per l'hedging, è necessaria una versione modificata.
- Finestra della cronologia:
- Monitora le ultime 2 ore di storia del trading
- Può essere regolata modificando il valore 7200 (in secondi).
- Throttling:
- Previene le notifiche eccessive limitando i controlli a una volta al secondo.
- Può essere rimosso cancellando il controllo del tempo, se necessario.
- Gestione degli errori:
- Include il controllo degli errori di base
- Stampa i messaggi di errore sul diario per la risoluzione dei problemi
Problemi e soluzioni comuni
- Nessuna notifica ricevuta:
- Verificare che le notifiche push siano abilitate nella MT5.
- Verificare che l'app mobile sia configurata correttamente
- Assicurarsi che il broker consenta le notifiche push
- Operazioni mancanti:
- Verificare se la finestra di cronologia di 2 ore è sufficiente
- Aumentare la finestra di cronologia se necessario (7200 secondi).
- Notifiche duplicate:
- Questo non dovrebbe verificarsi grazie ai controlli integrati
- Se si verifica, verificare che non si stia chiamando la funzione più volte.
Migliori pratiche
- Richiamare questa funzione nella funzione OnTick() del proprio EA
- Mantenere installata e configurata l'applicazione mobile MetaTrader
- Testate prima su un conto demo
- Monitorare il log degli esperti per eventuali messaggi di errore
Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/52899
