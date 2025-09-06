Unisciti alla nostra fan page
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Script to extract Candlesticks data from all time frames to CSV. - script per MetaTrader 5
- Visualizzazioni:
- 76
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
- Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
Panoramica dello script CandlesticksData
Lo script CandlesticksData è stato progettato per la piattaforma di trading MetaTrader 5 e consente a trader e sviluppatori di esportare dati dettagliati sulle candele in un file CSV per ulteriori analisi o registrazioni. Questo script è particolarmente utile per l'analisi quantitativa, per il backtesting delle strategie di trading o per scopi didattici, consentendo agli utenti di esaminare i movimenti storici dei prezzi in modo completo.
Scopo
Lo scopo principale dello script CandlesticksData è quello di raccogliere e organizzare i dati delle candele su vari timeframe e salvarli in un formato strutturato. Questa funzionalità aiuta i trader a identificare le tendenze, i modelli e i comportamenti del mercato, rendendo più facile prendere decisioni di trading informate. Esportando questi dati, gli utenti possono utilizzare strumenti o software esterni per analisi più complesse, come valutazioni statistiche o applicazioni di machine learning.
Funzionalità
-
Inizializzazione e input: Lo script inizia definendo le proprietà e inizializzando le variabili necessarie. Include un'enumerazione di timeframe e si prepara ad acquisire i dati dalle ultime 21 candele.
-
Selezione del timeframe: La funzione TimeFrameHandle assegna timeframe specifici in base all'indice di input, consentendo all'utente di scegliere tra vari intervalli di candele, tra cui minuti, ore, dati giornalieri, settimanali e mensili.
-
Raccolta dei dati: All'interno della funzione OnStart, lo script itera attraverso i timeframe definiti e chiama la funzione CandlesticksData per la raccolta dei dati. Questa funzione recupera i dati chiave per ogni candela, tra cui:
- Prezzi di apertura, massimo, minimo e chiusura: Indicatori essenziali del movimento dei prezzi in ciascun periodo.
- Tick Volume e Volume: Misure dell'attività di trading e della liquidità.
- Spread: La differenza tra i prezzi bid e ask.
- Caratteristiche delle candele: Include il calcolo delle dimensioni del corpo della candela, degli stoppini e del loro tipo (rialzista o ribassista).
-
Scrittura dei dati: Lo script formatta i dati raccolti in un file CSV. Inizia scrivendo una riga di intestazione per chiarezza, seguita da voci dettagliate per ogni candela. Questo include l'indice, la data, l'ora, i prezzi, le metriche del volume e valori calcolati aggiuntivi come il prezzo della chiusura precedente e le differenze di range della candela.
-
Gestione degli errori: Lo script include controlli di errore per garantire la creazione e la scrittura del file. In caso di problemi, viene visualizzato un messaggio di errore nella console.
-
Notifica di completamento: Dopo aver salvato i dati, lo script avvisa l'utente della posizione del file, consentendo un facile accesso ai dati esportati per un ulteriore utilizzo.
Conclusione
Lo script CandlesticksData è uno strumento prezioso per i trader che desiderano analizzare i dati storici del mercato in modo efficiente. Automatizzando il processo di estrazione dei dati e organizzandoli in un formato facile da usare, lo script consente di migliorare lo sviluppo e la valutazione delle strategie di trading.
Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/52766
Questo codice fornisce una semplice funzione per l'invio di notifiche push al vostro dispositivo mobile ogni volta che vengono aperte o chiuse operazioni in MetaTrader 5. È progettato per i conti di compensazione (dove è consentita una sola posizione per simbolo).PassoMA_NRTR
StepMA, progettato come indicatore NRTR (Nick Rypock Trailing Reverse).
The WaveTrend Indicator (WT) is a powerful technical analysis tool designed to identify trend direction and potential reversal points. It plots two lines, WT1 and WT2 , in a separate window, calculated based on price momentum and smoothed averages.Oscillatore XOSMA
Istogramma a quattro colori dell'OsMA (Moving Average of Oscillator) con la possibilità di utilizzare diversi algoritmi di media.