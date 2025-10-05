CodeBaseSezioni
Logging Class for both MQL4 and MQL5 - libreria per MetaTrader 5

Simone Lamanna
8
(5)
Logging.mq5 (9.08 KB) visualizza
\MQL5\Include\
Logging.mqh (44.87 KB) visualizza
Classe CDebugLogger: Un'utilità di registrazione completa per MQL4/5

La classe CDebugLogger è un'utilità di registrazione potente e flessibile, progettata specificamente per gli ambienti MQL4/5. È uno strumento essenziale per gli sviluppatori che devono monitorare e tracciare il comportamento delle loro applicazioni con precisione. È uno strumento essenziale per gli sviluppatori che hanno bisogno di monitorare, debuggare e tracciare con precisione il comportamento delle loro applicazioni. Di seguito, esploriamo le caratteristiche e le funzionalità principali di questa classe.

Caratteristiche principali

  • Livelli multipli di log: La classe CDebugLogger supporta la registrazione a diversi livelli di importanza, tra cui INFO, WARNING, ERROR e DEBUG. Ciò consente agli sviluppatori di filtrare e concentrarsi sui messaggi di particolare importanza.
  • Inclusione del timestamp: Gli sviluppatori possono scegliere di includere i timestamp nei messaggi di log, con formati personalizzabili. Questa funzione è fondamentale per tracciare l'ora esatta degli eventi e per il debug di problemi sensibili al tempo.
  • Registrazione dei file: La classe fornisce un solido supporto per la registrazione su file. Gli sviluppatori possono attivare o disattivare la registrazione su file, specificare il percorso del file di log e scegliere se salvare i log in una cartella comune. Inoltre, i log possono essere salvati in formato CSV, per facilitarne l'analisi.
  • Informazioni contestuali: Per migliorare la chiarezza dei messaggi di log, la classe CDebugLogger consente di includere firme di funzioni, nomi di file e numeri di riga. Queste informazioni contestuali aiutano a individuare l'esatta posizione dei problemi all'interno del codice.
  • Parole chiave silenziose: Una caratteristica unica di questa classe è la possibilità di silenziare i log che contengono parole chiave specifiche. Ciò è particolarmente utile per evitare che vengano registrate informazioni sensibili, come password o dati riservati.
  • Filtro parole chiave: Un'altra caratteristica unica di questa classe è la possibilità di filtrare i registri che contengono parole chiave specifiche. Ciò è particolarmente utile per il debug, concentrandosi solo sui registri che sono rilevanti per problemi specifici. Gli sviluppatori possono restringere l'output dei registri per includere solo i messaggi che contengono determinati termini, rendendo più facile identificare e risolvere i problemi relativi a tali termini senza essere sommersi da voci di registro non correlate.

Esempio di utilizzo

Di seguito è riportato un esempio di inizializzazione e utilizzo della classe CDebugLogger:

// Inizializza il logger con la registrazione del livello INFO in un file.
CDebugLogger logger(INFO, true, "log.txt", true, TIME_DATE | TIME_MINUTES, false, true, true, true);

// Registra un semplice messaggio
logger.Log(INFO, "This is an info message");

// Silenziare una parola chiave
logger.AddSilentKeyword("password");

// Registra un messaggio che verrà tacitato
logger.Log(INFO, "User entered password: 1234");

// Abilita la registrazione dei file
logger.EnableFileLogging(true, "debug.log", false);

// Rimuovere una parola chiave silenziata
logger.RemoveSilentKeyword("password");

// Registra un messaggio dopo aver rimosso la parola chiave dall'elenco del silenzio
logger.Log(INFO, "User entered password: 1234");

// Aggiungere una parola chiave per filtrare i log
logger.AddFilterKeyword("success");

// Registrare un messaggio che verrà filtrato
logger.Log(INFO, "Operation failed");

// Registrare un messaggio che superi il filtro
logger.Log(INFO, "Operation successful");

// Rimuovere una parola chiave dal filtro
logger.RemoveFilterKeyword("success");

// Inizializza utilizzando la funzione generica Log
logging.Initialize(WARNING, true, "warnings.log", true, TIME_SECONDS, true, false, true, true);

// Registra un avviso usando la funzione generica Log
Log(WARNING, "This is a warning message");

Esempio di script

Per utilizzare la classe CDebugLogger in uno script, è sufficiente includere la libreria necessaria all'inizio del file, come mostrato di seguito:

//--- È importante includere questo file header prima di tutti gli altri
#include <Logging.mqh>  


//+------------------------------------------------------------------+
//| Funzione di avvio del programma di script|
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
   //--- Inizializzare il logger con il livello INFO, con registrazione su un file
   //--- Includere i timestamp e salvare in formato CSV
   int log_options = 0; // NOME DEL FILE | LINEA | FUNCSIG;
   logging.Initialize(INFO, true, "example_log.txt", true, TIME_DATE | TIME_MINUTES | TIME_SECONDS, false, log_options, true);

   //-- Registra un semplice messaggio informativo
   Log(INFO, "Script started successfully.");

   //-- Registra un messaggio di avviso
   Log(WARNING, "This is a warning message.");

   //--- Registra un messaggio di errore
   Log(ERROR, "This is an error message.");

   //-- Registra un messaggio di debug
   Log(DEBUG, "This is a debug message for debugging purposes.");

   //--- Aggiungere una parola chiave per silenziare i log contenenti 'password'.
   logging.AddSilentKeyword("password");

   //--- Tentativo di registrare un messaggio contenente la parola chiave silenziato
   Log(INFO, "User entered password: 12348"); // Questo messaggio verrà tacitato

   //--- Rimuovere la parola chiave silenziata
   logging.RemoveSilentKeyword("password");

   //--- Registrare di nuovo il messaggio, ora sarà registrato
   Log(INFO, "User entered password: 1234");

   //--- Usare la funzione generica Log per registrare un messaggio
   Log(INFO, "This message is logged using the generic Log function.");

   //--- Usare la macro Stampa per registrare un messaggio a livello INFO
   Print("This message is logged using the Print macro.");

   //--- Dimostrare la registrazione con diverse combinazioni di opzioni
   logging.Initialize(INFO, true, "log_with_options.txt", true, TIME_DATE | TIME_MINUTES, false, FILENAME | LINE, true);
   Log(INFO, "This log includes only the file name and line number.");

   logging.Initialize(INFO, true, "log_with_funcsig.txt", true, TIME_DATE | TIME_MINUTES | TIME_SECONDS, false, FUNCSIG, true);
   Log(INFO, "This log includes only the function signature.");

   logging.Initialize(INFO, true, "log_custom_order.txt", true, TIME_MINUTES, false, LINE | FILENAME | FUNCSIG, true);
   Log(INFO, "This log includes line number, file name, and function signature in a custom order.");

   //--- Aggiungere una parola chiave per filtrare i registri contenenti "importante".
   logging.AddFilterKeyword("important");

   //--- Registra alcuni messaggi per dimostrare il filtro
   Log(INFO, "This is an important message."); // Questo messaggio sarà visibile
   Log(INFO, "This is a regular message.");    // Questo messaggio non sarà visibile

   //--- Rimuovere la parola chiave "filtro" per mostrare tutti i log.
   logging.RemoveFilterKeyword("important");

   //--- Registra un messaggio finale che indica la fine dello script
   Log(INFO, "Script execution completed.");
}

Esempio di output CSV:

Timestamp,Level,Message
"2024.09.01 18:31:44","INFO","Script started successfully."
"2024.09.01 18:31:44","WARNING","This is a warning message."
"2024.09.01 18:31:44","ERROR","This is an error message."
"2024.09.01 18:31:44","DEBUG","This is a debug message for debugging purposes."
"2024.09.01 18:31:44","INFO","User entered password: 1234"
"2024.09.01 18:31:44","INFO","This message is logged using the generic Log function."
"2024.09.01 18:31:44","INFO","This message is logged using the Print macro."
Timestamp,Level,Message,Filename,Line
"2024.09.01 18:31","INFO","This log includes only the file name and line number.","Logging.mq5","135"
Timestamp,Level,Message,Funcsig
"2024.09.01 18:31:44","INFO","This log includes only the function signature.","void OnStart()"
Timestamp,Level,Message,Filename,Line,Funcsig
"18:31","INFO","This log includes line number, file name, and function signature in a custom order.","Logging.mq5","141","void OnStart()"
"18:31","INFO","This is an important message.","Logging.mq5","147","void OnStart()"
"18:31","INFO","Script execution completed.","Logging.mq5","154","void OnStart()"

Conclusione

La classe CDebugLogger è uno strumento prezioso per qualsiasi sviluppatore MQL4/5. Con la sua ampia gamma di funzioni personalizzabili, consente di registrare e monitorare con precisione le applicazioni, facilitando il debug e il monitoraggio delle prestazioni. Sia che abbiate bisogno di una semplice registrazione dei messaggi o di informazioni contestuali dettagliate, la classe CDebugLogger fornisce una soluzione affidabile ed efficiente, adatta alle vostre esigenze di sviluppo.

Per ulteriori informazioni sulla classe CDebugLogger o per esplorare altri strumenti e soluzioni avanzate, visitate il sito StormWave Technologies.

Tradotto dall'inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/51817

