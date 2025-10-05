Classe CDebugLogger: Un'utilità di registrazione completa per MQL4/5

La classe CDebugLogger è un'utilità di registrazione potente e flessibile, progettata specificamente per gli ambienti MQL4/5. È uno strumento essenziale per gli sviluppatori che devono monitorare e tracciare il comportamento delle loro applicazioni con precisione. È uno strumento essenziale per gli sviluppatori che hanno bisogno di monitorare, debuggare e tracciare con precisione il comportamento delle loro applicazioni. Di seguito, esploriamo le caratteristiche e le funzionalità principali di questa classe.

Caratteristiche principali

Livelli multipli di log: La classe CDebugLogger supporta la registrazione a diversi livelli di importanza, tra cui INFO , WARNING , ERROR e DEBUG . Ciò consente agli sviluppatori di filtrare e concentrarsi sui messaggi di particolare importanza.

La classe CDebugLogger supporta la registrazione a diversi livelli di importanza, tra cui , , e . Ciò consente agli sviluppatori di filtrare e concentrarsi sui messaggi di particolare importanza. Inclusione del timestamp: Gli sviluppatori possono scegliere di includere i timestamp nei messaggi di log, con formati personalizzabili. Questa funzione è fondamentale per tracciare l'ora esatta degli eventi e per il debug di problemi sensibili al tempo.

Gli sviluppatori possono scegliere di includere i timestamp nei messaggi di log, con formati personalizzabili. Questa funzione è fondamentale per tracciare l'ora esatta degli eventi e per il debug di problemi sensibili al tempo. Registrazione dei file: La classe fornisce un solido supporto per la registrazione su file. Gli sviluppatori possono attivare o disattivare la registrazione su file, specificare il percorso del file di log e scegliere se salvare i log in una cartella comune. Inoltre, i log possono essere salvati in formato CSV, per facilitarne l'analisi.

La classe fornisce un solido supporto per la registrazione su file. Gli sviluppatori possono attivare o disattivare la registrazione su file, specificare il percorso del file di log e scegliere se salvare i log in una cartella comune. Inoltre, i log possono essere salvati in formato CSV, per facilitarne l'analisi. Informazioni contestuali: Per migliorare la chiarezza dei messaggi di log, la classe CDebugLogger consente di includere firme di funzioni, nomi di file e numeri di riga. Queste informazioni contestuali aiutano a individuare l'esatta posizione dei problemi all'interno del codice.

Per migliorare la chiarezza dei messaggi di log, la classe CDebugLogger consente di includere firme di funzioni, nomi di file e numeri di riga. Queste informazioni contestuali aiutano a individuare l'esatta posizione dei problemi all'interno del codice. Parole chiave silenziose: Una caratteristica unica di questa classe è la possibilità di silenziare i log che contengono parole chiave specifiche. Ciò è particolarmente utile per evitare che vengano registrate informazioni sensibili, come password o dati riservati.

Una caratteristica unica di questa classe è la possibilità di silenziare i log che contengono parole chiave specifiche. Ciò è particolarmente utile per evitare che vengano registrate informazioni sensibili, come password o dati riservati. Filtro parole chiave: Un'altra caratteristica unica di questa classe è la possibilità di filtrare i registri che contengono parole chiave specifiche. Ciò è particolarmente utile per il debug, concentrandosi solo sui registri che sono rilevanti per problemi specifici. Gli sviluppatori possono restringere l'output dei registri per includere solo i messaggi che contengono determinati termini, rendendo più facile identificare e risolvere i problemi relativi a tali termini senza essere sommersi da voci di registro non correlate.



Esempio di utilizzo

Di seguito è riportato un esempio di inizializzazione e utilizzo della classe CDebugLogger:

CDebugLogger logger(INFO, true , "log.txt" , true , TIME_DATE | TIME_MINUTES , false , true , true , true ); logger.Log(INFO, "This is an info message" ); logger.AddSilentKeyword( "password" ); logger.Log(INFO, "User entered password: 1234" ); logger.EnableFileLogging( true , "debug.log" , false ); logger.RemoveSilentKeyword( "password" ); logger.Log(INFO, "User entered password: 1234" ); logger.AddFilterKeyword( "success" ); logger.Log(INFO, "Operation failed" ); logger.Log(INFO, "Operation successful" ); logger.RemoveFilterKeyword( "success" ); logging.Initialize(WARNING, true , "warnings.log" , true , TIME_SECONDS , true , false , true , true ); Log(WARNING, "This is a warning message" );

Esempio di script

Per utilizzare la classe CDebugLogger in uno script, è sufficiente includere la libreria necessaria all'inizio del file, come mostrato di seguito:

#include <Logging.mqh> void OnStart () { int log_options = 0 ; logging.Initialize(INFO, true , "example_log.txt" , true , TIME_DATE | TIME_MINUTES | TIME_SECONDS , false , log_options, true ); Log(INFO, "Script started successfully." ); Log(WARNING, "This is a warning message." ); Log(ERROR, "This is an error message." ); Log(DEBUG, "This is a debug message for debugging purposes." ); logging.AddSilentKeyword( "password" ); Log(INFO, "User entered password: 12348" ); logging.RemoveSilentKeyword( "password" ); Log(INFO, "User entered password: 1234" ); Log(INFO, "This message is logged using the generic Log function." ); Print ( "This message is logged using the Print macro." ); logging.Initialize(INFO, true , "log_with_options.txt" , true , TIME_DATE | TIME_MINUTES , false , FILENAME | LINE, true ); Log(INFO, "This log includes only the file name and line number." ); logging.Initialize(INFO, true , "log_with_funcsig.txt" , true , TIME_DATE | TIME_MINUTES | TIME_SECONDS , false , FUNCSIG, true ); Log(INFO, "This log includes only the function signature." ); logging.Initialize(INFO, true , "log_custom_order.txt" , true , TIME_MINUTES , false , LINE | FILENAME | FUNCSIG, true ); Log(INFO, "This log includes line number, file name, and function signature in a custom order." ); logging.AddFilterKeyword( "important" ); Log(INFO, "This is an important message." ); Log(INFO, "This is a regular message." ); logging.RemoveFilterKeyword( "important" ); Log(INFO, "Script execution completed." ); }

Esempio di output CSV:

Timestamp,Level,Message "2024.09.01 18:31:44" , "INFO" , "Script started successfully." "2024.09.01 18:31:44" , "WARNING" , "This is a warning message." "2024.09.01 18:31:44" , "ERROR" , "This is an error message." "2024.09.01 18:31:44" , "DEBUG" , "This is a debug message for debugging purposes." "2024.09.01 18:31:44" , "INFO" , "User entered password: 1234" "2024.09.01 18:31:44" , "INFO" , "This message is logged using the generic Log function." "2024.09.01 18:31:44" , "INFO" , "This message is logged using the Print macro." Timestamp,Level,Message,Filename,Line "2024.09.01 18:31" , "INFO" , "This log includes only the file name and line number." , "Logging.mq5" , "135" Timestamp,Level,Message,Funcsig " 2024.09 . 01 18 : 31 : 44 ","INFO","This log includes only the function signature."," void OnStart ()" Timestamp,Level,Message,Filename,Line,Funcsig " 18 : 31 ","INFO","This log includes line number, file name, and function signature in a custom order.","Logging.mq5"," 141 "," void OnStart ()" " 18 : 31 ","INFO","This is an important message.","Logging.mq5"," 147 "," void OnStart ()" " 18 : 31 ","INFO","Script execution completed.","Logging.mq5"," 154 "," void OnStart ()"



Conclusione

La classe CDebugLogger è uno strumento prezioso per qualsiasi sviluppatore MQL4/5. Con la sua ampia gamma di funzioni personalizzabili, consente di registrare e monitorare con precisione le applicazioni, facilitando il debug e il monitoraggio delle prestazioni. Sia che abbiate bisogno di una semplice registrazione dei messaggi o di informazioni contestuali dettagliate, la classe CDebugLogger fornisce una soluzione affidabile ed efficiente, adatta alle vostre esigenze di sviluppo.

Per ulteriori informazioni sulla classe CDebugLogger o per esplorare altri strumenti e soluzioni avanzate, visitate il sito StormWave Technologies.