Imposta ordine di acquisto - script per MetaTrader 5
Lo script SetBuyLimitOrder è progettato per impostare un ordine BuyLimit con valori fissi di livello di trigger, livello di stop loss e livello di take profit in pip dal prezzo corrente. Il vantaggio principale di questo script è la possibilità di fissare il volume della transazione in base alla dimensione del deposito totale utilizzando il parametro di input dello script MM (Money Management), che determina il rapporto tra il volume dei fondi coinvolti nella transazione e i fondi del deposito totale.
Parametri di ingresso dello script:
//+----------------------------------------------+ //||PARAMETRI DI INPUT DELLO SCRIPT | //+----------------------------------------------+ input double MM=0.1; // Gestione del denaro input uint LEVEL=300; // Livello di attivazione in pip dal prezzo corrente input uint STOPLOSS=300; // Stoploss in punti dal livello di attivazione input uint TAKEPROFIT=800; // Prendere profitto in punti dal livello di trigger input uint EXPIRED=0; // Tempo di validità dell'Odder in ore (0 - senza tempo di cancellazione) input uint RTOTAL=4; // Numero di ripetizioni per le transazioni non andate a buon fine input uint SLEEPTIME=1; // Tempo di pausa tra le ripetizioni in secondi
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/972
