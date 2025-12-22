CodeBaseSezioni
Script

SetBuyStopLimitOrder - script per MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Italian English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Lo script SetBuyStopLimitOrder è progettato per impostare un ordine BuyStopLimit con valori fissi di livello di trigger, livello di stop loss e livello di take profit in pip dal prezzo corrente e dai prezzi di trigger dell'ordine. Il vantaggio principale di questo script è la possibilità di fissare il volume della transazione in base alla dimensione dell'intero deposito utilizzando il parametro di input dello script MM (Money Management), che determina il rapporto tra il volume dei fondi coinvolti nella transazione e i fondi dell'intero deposito.

Parametri di input dello script:

//+----------------------------------------------+
//||PARAMETRI DI INPUT DELLO SCRIPT |
//+----------------------------------------------+
input double  MM=0.1;       // Gestione del denaro
input uint  LEVEL1=300;     // Livello di attivazione del primo ordine Stop in pip dal prezzo corrente
input uint  LEVEL2=300;     // Livello di trigger del secondo ordine Limit in punti dal livello di trigger del primo ordine
input uint  STOPLOSS=300;   // Stoploss in pips dal prezzo di apertura della posizione
input uint  TAKEPROFIT=800; // Profitto in pips dal prezzo di apertura della posizione
input uint  EXPIRED=0;      // Tempo di validità dell'Odder in ore (0 - senza tempo di cancellazione)
input uint  RTOTAL=4;       // Numero di ripetizioni per le transazioni non andate a buon fine
input uint  SLEEPTIME=1;    // Tempo di pausa tra le ripetizioni in secondi

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/976

