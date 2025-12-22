Unisciti alla nostra fan page
SetBuyStopLimitOrder - script per MetaTrader 5
Lo script SetBuyStopLimitOrder è progettato per impostare un ordine BuyStopLimit con valori fissi di livello di trigger, livello di stop loss e livello di take profit in pip dal prezzo corrente e dai prezzi di trigger dell'ordine. Il vantaggio principale di questo script è la possibilità di fissare il volume della transazione in base alla dimensione dell'intero deposito utilizzando il parametro di input dello script MM (Money Management), che determina il rapporto tra il volume dei fondi coinvolti nella transazione e i fondi dell'intero deposito.
Parametri di input dello script:
//+----------------------------------------------+ //||PARAMETRI DI INPUT DELLO SCRIPT | //+----------------------------------------------+ input double MM=0.1; // Gestione del denaro input uint LEVEL1=300; // Livello di attivazione del primo ordine Stop in pip dal prezzo corrente input uint LEVEL2=300; // Livello di trigger del secondo ordine Limit in punti dal livello di trigger del primo ordine input uint STOPLOSS=300; // Stoploss in pips dal prezzo di apertura della posizione input uint TAKEPROFIT=800; // Profitto in pips dal prezzo di apertura della posizione input uint EXPIRED=0; // Tempo di validità dell'Odder in ore (0 - senza tempo di cancellazione) input uint RTOTAL=4; // Numero di ripetizioni per le transazioni non andate a buon fine input uint SLEEPTIME=1; // Tempo di pausa tra le ripetizioni in secondi
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/976
