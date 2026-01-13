Padroneggiare XAUUSD quotidianamente: cosa stanno osservando i trader intelligenti oggi, 13 gennaio 2026

Pianifica lo scambio. Scambia il piano.



Esamineremo cosa mostra effettivamente il grafico oggi, tra cui dove sono attivi acquirenti e venditori, quali livelli sono cruciali e come il momentum si sta muovendo in tempo reale.





Prima di iniziare, vorrei condividere con voi i modi migliori per utilizzare MQL4 e MQL5 per trasformare le vostre strategie di trading in macchine estremamente redditizie. Per insegnare ai trader come costruire algoritmi di trading per MT4 e MT5 partendo dal basso, ho creato delle istruzioni di base. IMPARA A SVILUPPARE L'ALGORITMO DI TRADING PERFETTO PER MT4

IMPARA A SVILUPPARE L'ALGORITMO DI TRADING PERFETTO PER MT5

Un potente sistema/strumento di assistenza al trader progettato per migliorare l'analisi, migliorare il tempismo e offrire ai trader un approccio strutturato all'esecuzione di mercato. 🤖 BMT (Big Market Trader)

📊 Analisi Tecnica Intraday XAU/USD – 13 gennaio 2026 Prospettiva H1 e M15 | L’oro mostra una struttura più chiara mentre la dinamica di gennaio si consolida



Con l’ingresso nella metà di gennaio, XAU/USD (oro) non reagisce più esclusivamente al riposizionamento post-festivo. La liquidità è ora completamente ripristinata e l’azione dei prezzi riflette una struttura di mercato più pulita, una migliore continuità dei movimenti e un rispetto più deciso dei livelli tecnici chiave.

Per il 13 gennaio 2026, questo contesto favorisce i trader disciplinati, allineati al bias del timeframe superiore e che utilizzano M15 esclusivamente per la precisione operativa — non per anticipare il mercato.





⏱️ Analisi H1 – Contesto strutturale e direzionale

🔹 Struttura del mercato

Sul grafico H1, l’oro presenta una struttura ben definita, con segnali di partecipazione sostenuta. Il mercato è passato dalla fase di scoperta dei prezzi di inizio gennaio a una fase di movimento direzionale controllato, in cui i ritracciamenti vengono difesi anziché venduti in modo aggressivo.

La sequenza di minimi crescenti rimane intatta, suggerendo che i compratori continuano ad assorbire l’offerta durante le correzioni.

➡️ Bias H1: Rialzista (con ritracciamenti correttivi)

➡️ Fase di mercato: Sviluppo / continuazione del trend

📌 Livelli chiave H1

🟢 Zone di supporto H1

Supporto principale: 4.360 – 4.340 (domanda che definisce il trend)

Supporto strutturale: 4.310 (una rottura indebolisce la struttura rialzista)

🔴 Zone di resistenza H1

Resistenza immediata: 4.410 – 4.420

Zona di espansione: 4.450 – 4.470 (accettazione = conferma di continuazione)

Finché il prezzo resta sopra 4.340, i ritracciamenti sono considerati correttivi e non ribassisti.

📊 Indicatori H1

RSI: Stabile sopra 55 → momentum rialzista sostenuto

Media mobile a 50 periodi: In salita e rispettata → supporto di trend

MACD: Positivo con ritracciamenti contenuti → struttura di momentum sana

⏱️ Analisi M15 – Esecuzione e precisione degli ingressi

🔹 Price action di breve periodo

Su M15, la price action appare strutturata e intenzionale, caratterizzata da:

movimenti impulsivi allineati al bias H1

ritracciamenti poco profondi e ordinati

chiare formazioni di minimi crescenti

Questo conferma che i setup di continuazione del trend risultano più efficaci rispetto ai tentativi contro-trend.

➡️ Bias M15: Rialzista, allineato con H1

➡️ Utilizzo ideale: Ingressi su pullback e setup di continuazione

📌 Livelli chiave M15

🟢 Supporti M15

4.370 – 4.360: Domanda intraday sui ritracciamenti

4.345: Livello di invalidazione a breve termine

🔴 Resistenze M15

4.410 – 4.420: Zona di offerta e reazione intraday

4.445: Massimo di liquidità e potenziale trigger di breakout

🧠 Comportamento del prezzo e della liquidità

Con la liquidità stabile tipica di gennaio:

i breakout mostrano migliore continuità

i falsi movimenti sono meno frequenti, ma restano possibili in prossimità delle aperture di sessione

le sessioni di Londra e New York offrono le opportunità di maggiore qualità

I trader dovrebbero continuare ad attendere ritracciamenti verso le zone di domanda, evitando di inseguire candele impulsive.

🔍 Scenari di trading intraday – 13 gennaio 2026

📈 Scenario principale: Continuazione rialzista

Trigger: Pullback M15 che tiene sopra 4.360

Target: 4.420 → 4.450

Esecuzione: Long di continuazione dopo conferma rialzista su M15

📉 Scenario di ritracciamento più profondo

Trigger: Rottura netta sotto 4.345

Target: 4.320 → 4.310

Esecuzione: Attendere o osservare la reazione sulla domanda H1

🔄 Scenario di consolidamento

Range: 4.360 – 4.420

Strategia: Riduzione della size e selezione rigorosa dei trade

Nota: La compressione può precedere un’espansione

🏁 Prospettiva finale e piano operativo

Per il 13 gennaio 2026, XAU/USD su H1 e M15 rimane un mercato favorevole al trend, purché le zone chiave di domanda continuino a essere rispettate. Questo contesto premia i trader che:

operano in linea con la struttura H1

attendono conferme chiare su M15

evitano overtrading e rumore di mercato

👉 Le operazioni a più alta probabilità nascono dai ritracciamenti verso la domanda all’interno della struttura rialzista dominante — non dall’inseguimento dei massimi né dal contrastare il momentum.

Se la forza dovesse persistere, l’oro potrebbe continuare a sviluppare movimenti verso i target di espansione di metà gennaio, rendendo la pazienza e la disciplina esecutiva il vero vantaggio della sessione.







