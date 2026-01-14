Modo ad alto rendimento per entrare nella direzione della tendenza

Cosa dovremmo fare se un trend è iniziato e siamo ancora fuori dal mercato? Possiamo, ovviamente, aspettare il trend successivo, ma un trend positivo è solitamente seguito da un periodo prolungato di consolidamento. Oppure possiamo adottare un approccio più efficace: trovare un buon punto di ingresso ad alto rendimento e unirci al treno del denaro già in accelerazione.





Scopri il modello "Touch of the Shadow": un modo semplice ma efficace per entrare nel mercato



Strumenti necessari: 2 medie mobili e un grafico a candele giapponesi.

Regole di ingresso per gli acquisti: 1) La media veloce è più alta di quella lenta. 2) La barra si è aperta sopra le medie mobili. 3) Il minimo della barra è al di sotto della media mobile rapida. 4) La barra chiude sopra la media mobile rapida. 5) L'ombra della candela è più grande del corpo. 6) Per ulteriore conferma, attendere che venga superato il massimo della barra che ha generato il segnale. 7) Lo stop loss può essere impostato al minimo della barra che ha generato il segnale.

Come potete vedere, le condizioni sono semplici, ma il filtraggio del segnale è di altissima qualità.

Le regole per le vendite sono completamente opposte.





Per comodità, ho aggiunto questo pattern di ingresso al mio indicatore universale a doppia media mobile, " Moving Average Cross Signal". L'indicatore può essere scaricato gratuitamente da MQL Market.





Alla fine



Il pattern "Touching the Shadow" è una risposta efficace e logica a una delle domande più assillanti dei trader: "E se il trend si fosse evoluto senza di te?" Invece di farsi prendere dal panico e inseguire il mercato o aspettare passivamente la prossima opportunità, questa strategia offre un approccio disciplinato.

La sua forza risiede in tre aspetti chiave:

Filtrazione. Le regole dei pattern non sono solo un segnale, ma un filtro multilivello. Tengono conto del trend generale (posizione delle medie mobili), della dinamica del movimento all'interno della barra (breakout e inversione) e della forza del momentum (ombra lunga). Questo migliora significativamente la qualità dei segnali. Logiche. Il modello non cattura il fatto della crescita in sé, ma correzione all'interno del trend — un momento in cui il mercato "si riposa" brevemente, ma la forza del trend è confermata da un rapido rimbalzo. Ciò consente di entrare in un movimento già consolidato a un prezzo più favorevole. Semplicità e versatilità. Utilizzando solo due indicatori e l'analisi delle candele, la strategia rimane accessibile anche ai principianti, mentre le sue regole sono replicate per le vendite, rendendola applicabile a qualsiasi mercato.

Tuttavia, è importante ricordare: nessuna strategia funziona nel vuoto. "Touching the Shadow" è più efficace durante movimenti di tendenza pronunciati e può generare falsi segnali durante periodi di movimento laterale o elevata volatilità. Pertanto, dovrebbe essere utilizzato come parte di un approccio completo, supportato dall'analisi dei volumi e dai principali livelli di supporto/resistenza.

Quindi, dopo aver padroneggiato questo schema, non ottieni solo un punto di ingresso, ma vantaggio strategico — la capacità di “salire sul treno del denaro in accelerazione” con calma e sicurezza, quando gli altri già lo stanno salutando.







