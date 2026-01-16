70 $ in una sessione: grazie al mio indicatore, niente reti neurali o intelligenza artificiale!

Ciao trader,

Non girerò intorno al punto: oggi ho guadagnato 70 dollari usando un indicatore semplice e affidabile chiamato Advanced Trend Scalper MT5. Niente intelligenza artificiale, niente algoritmi complicati — solo segnali precisi che appaiono subito dopo la chiusura della candela. E, cosa più importante: non ripainta. Quello che vedi è quello che ottieni.

Ho operato su EURCHF nel timeframe M5: veloce, netto, perfetto per lo scalping.





Lo screenshot qui sopra mostra tutto nei dettagli: frecce verdi = acquisto, frecce rosse = vendita. Non potrebbe essere più semplice di così.

Ecco come lo uso:



✅ Segnale di acquisto: quando la linea dell’indicatore attraversa verso l’alto dal livello di ipervenduto, apro una posizione long. Se ho posizioni short aperte, le chiudo immediatamente.

✅ Segnale di vendita: quando la linea attraversa verso il basso dal livello di ipercomprato, apro una posizione short. Ho posizioni long? Le chiudo subito.

🔥 Il mio consiglio da pro: a volte compaiono più segnali consecutivi nella stessa direzione — non esitare! Apri un’altra posizione nella stessa direzione senza chiudere quella precedente. È qui che i profitti reali iniziano ad accumularsi.

🚨 Importante: chiudi tutte le tue posizioni solo quando appare un segnale nella direzione opposta. Non fare supposizioni — fidati della freccia.

Non è magia. È disciplina. E questo indicatore la rende accessibile.

Se sei stanco di indovinare o di complicarti la vita con il trading, provalo. Con questo indicatore, oggi ho guadagnato 70 dollari.