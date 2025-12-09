Larry Williams: come 10.000 dollari sono diventati 1.100.000 dollari grazie alla disciplina

Larry R. Williams — uno dei trader più influenti e rispettati nella storia dei mercati finanziari, noto non solo come speculatore di successo, ma anche come autore, educatore e sviluppatore di indicatori tecnici ancora utilizzati da trader in tutto il mondo.
Chi è Larry Williams?
Larry Williams è nato nel 1942 negli Stati Uniti. Il suo nome divenne leggendario dopo aver vinto il famoso U.S. Investing Championship nel 1987, trasformando 10.000 dollari in 1.100.000 dollari in soli 12 mesi — un rendimento superiore al 10.000%, un record ancora considerato tra i più straordinari nella storia del trading.
Questo risultato non fu frutto della fortuna, bensì di un sistema disciplinato, di una profonda comprensione della psicologia di mercato e dell’uso di indicatori tecnici da lui stesso sviluppati.
Principi chiave del trading di Larry Williams
- I mercati si muovono in cicli
- L’indicatore Williams %R
Uno dei suoi contributi più significativi è l’indicatore Williams %R, sviluppato negli anni ’70. Si tratta di un oscillatore simile all’RSI, ma calcolato in modo diverso, che mostra la posizione del prezzo di chiusura rispetto al suo range in un periodo definito (tipicamente 14 barre).
- Valori superiori a -20% indicano condizioni di ipercomprato.
- Valori inferiori a -80% indicano condizioni di ipervenduto.
- Trading sui massimi e minimi
- Gestione rigorosa del rischio
“Non cercare di fare tutto in un colpo solo. Cerca di sopravvivere per poter operare domani.”
- Psicologia e disciplina
“Non devi aver ragione — devi essere ricco.”
Eredità e influenza
Formazione: fondò una piattaforma educativa, tenne seminari e insegnò a migliaia di trader. Il suo approccio era semplice, pratico e fondato sul comportamento reale del mercato — non su modelli teorici.
Programmazione: Williams implementò attivamente le sue idee in indicatori software. Il suo Williams %R è uno degli indicatori più utilizzati su MetaTrader, TradingView e altre piattaforme. Sviluppò inoltre sistemi basati su timeframe multipli, filtri temporali e conferma del volume — principi oggi standard nel trading algoritmico moderno.
Perché i suoi metodi sono ancora rilevanti oggi?
Nonostante i cambiamenti nei mercati — l’ascesa del trading ad alta frequenza, degli algoritmi e delle criptovalute — le leggi fondamentali del comportamento di mercato rimangono immutate. Le persone continuano ad acquistare nell’euforia e a vendere nel panico. Gli indicatori di Williams, in particolare il %R, restano strumenti efficaci per identificare condizioni estreme, specialmente sui timeframe M5–H1, che egli stesso raccomandava.
Larry R. Williams era più di un trader — era un filosofo del mercato. Dimostrò che è possibile ottenere profitti enormi senza rischiare tutto, senza modelli matematici complessi e senza affidarsi a “formule magiche”. La sua eredità è la disciplina, la semplicità e una profonda comprensione della natura umana nei mercati.
Per qualsiasi trader che non cerchi soltanto di “cavalcare un’onda”, ma di sopravvivere e prosperare nel lungo termine, studiare i metodi di Larry Williams non è una scelta — è una necessità.
Se preferisci soluzioni tecniche pronte all’uso piuttosto che l’analisi manuale — nel mio canale pubblico indicatori ed Expert Advisor funzionanti per MetaTrader che aiutano ad automatizzare il trading basandosi su schemi di mercato collaudati:
https://www.mql5.com/en/channels/trendscalper