Larry Williams: come 10.000 dollari sono diventati 1.100.000 dollari grazie alla disciplina

Larry R. Williams — uno dei trader più influenti e rispettati nella storia dei mercati finanziari, noto non solo come speculatore di successo, ma anche come autore, educatore e sviluppatore di indicatori tecnici ancora utilizzati da trader in tutto il mondo.

Chi è Larry Williams?



Larry Williams è nato nel 1942 negli Stati Uniti. Il suo nome divenne leggendario dopo aver vinto il famoso U.S. Investing Championship nel 1987, trasformando 10.000 dollari in 1.100.000 dollari in soli 12 mesi — un rendimento superiore al 10.000%, un record ancora considerato tra i più straordinari nella storia del trading.

Questo risultato non fu frutto della fortuna, bensì di un sistema disciplinato, di una profonda comprensione della psicologia di mercato e dell’uso di indicatori tecnici da lui stesso sviluppati.

Principi chiave del trading di Larry Williams



I mercati si muovono in cicli

Williams riteneva che i mercati non fossero casuali — seguono schemi ripetitivi, specialmente nel breve termine. Studiò approfonditamente le inversioni e sosteneva che le maggiori opportunità di profitto si presentano dopo movimenti estremi, quando il mercato diventa ipercomprato o ipervenduto.

L’indicatore Williams %R





Uno dei suoi contributi più significativi è l’indicatore Williams %R, sviluppato negli anni ’70. Si tratta di un oscillatore simile all’RSI, ma calcolato in modo diverso, che mostra la posizione del prezzo di chiusura rispetto al suo range in un periodo definito (tipicamente 14 barre).



Valori superiori a -20% indicano condizioni di ipercomprato. Valori inferiori a -80% indicano condizioni di ipervenduto.

Williams non lo utilizzava come segnale autonomo, ma come filtro per identificare potenziali inversioni — specialmente se combinato con l’analisi del volume e dell’azione dei prezzi.

Trading sui massimi e minimi

Preferiva operare dopo movimenti estremi dei prezzi — ad esempio, dopo che il prezzo aveva raggiunto un nuovo massimo o minimo negli ultimi 10–20 giorni. La sua strategia spesso prevedeva di attendere un ritracciamento dopo tale estremo ed entrare in una posizione nella direzione opposta, presupponendo che il mercato si fosse eccessivamente esteso.

Gestione rigorosa del rischio

Nonostante i suoi rendimenti aggressivi, Williams era estremamente conservativo con il capitale. Non ha mai rischiato più dell’1–2% del suo conto su un singolo trade. La sua filosofia era:

“Non cercare di fare tutto in un colpo solo. Cerca di sopravvivere per poter operare domani.”

Psicologia e disciplina

Williams affermava spesso che l’80% del successo deriva dalla psicologia, non dal sistema. Sottolineava l’importanza di seguire un piano, evitare decisioni emotive e rifiutare la speranza che il mercato si volti a proprio favore. La sua frase preferita era:

“Non devi aver ragione — devi essere ricco.”

Eredità e influenza



Formazione: fondò una piattaforma educativa, tenne seminari e insegnò a migliaia di trader. Il suo approccio era semplice, pratico e fondato sul comportamento reale del mercato — non su modelli teorici.

Programmazione: Williams implementò attivamente le sue idee in indicatori software. Il suo Williams %R è uno degli indicatori più utilizzati su MetaTrader, TradingView e altre piattaforme. Sviluppò inoltre sistemi basati su timeframe multipli, filtri temporali e conferma del volume — principi oggi standard nel trading algoritmico moderno.

Perché i suoi metodi sono ancora rilevanti oggi?



Nonostante i cambiamenti nei mercati — l’ascesa del trading ad alta frequenza, degli algoritmi e delle criptovalute — le leggi fondamentali del comportamento di mercato rimangono immutate. Le persone continuano ad acquistare nell’euforia e a vendere nel panico. Gli indicatori di Williams, in particolare il %R, restano strumenti efficaci per identificare condizioni estreme, specialmente sui timeframe M5–H1, che egli stesso raccomandava.

Larry R. Williams era più di un trader — era un filosofo del mercato. Dimostrò che è possibile ottenere profitti enormi senza rischiare tutto, senza modelli matematici complessi e senza affidarsi a “formule magiche”. La sua eredità è la disciplina, la semplicità e una profonda comprensione della natura umana nei mercati.

Per qualsiasi trader che non cerchi soltanto di “cavalcare un’onda”, ma di sopravvivere e prosperare nel lungo termine, studiare i metodi di Larry Williams non è una scelta — è una necessità.

