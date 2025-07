AW CANDLE TIME INDICATORE, ISTRUZIONI E DESCRIZIONE.

English version of this instruction -> [Instruction]



In questa guida analizzeremo tutte le impostazioni di input dell'indicatore. In generale, le impostazioni di input sono suddivise in blocchi tematici, ognuno dei quali contiene impostazioni tematiche raggruppate. Un tale raggruppamento ti consente di capire rapidamente dove si trova questa o quella regolazione.

Vantaggi:



L'indicatore ha una vasta gamma di impostazioni, che consente di personalizzare la componente visiva per comodità del trader.

Visualizzazione del tempo fino alla fine della candela sull'intervallo di tempo corrente e visualizzazione plug-in del tempo fino alla fine della candela su due intervalli di tempo aggiuntivi.

L'indicatore di tendenza multi-timeframe di AW Supertrend è integrato e tinge le etichette di testo dei timeframe con i colori della loro direzione.

Visualizzazione dell'ora del server corrente del broker, modificabile in base alla posizione sul grafico e dimensione del carattere regolabile.









Disposizione flessibile della disposizione degli elementi. Il display può essere configurato accanto al prezzo corrente o in qualsiasi angolo del grafico, che viene opportunamente regolato nelle impostazioni di input.





Notifica sonora integrata e colorazione aggiuntiva del tempo prima di cambiare la candela, il numero di secondi può essere regolato nelle variabili di input.

Strategia:



1) Filtraggio delle tendenze

L'indicatore AW Candle Time è un timer multi-timeframe fino alla fine di una candela con un indicatore di tendenza integrato. Abbiamo integrato l'indicatore AW Supertrend per visualizzare non solo il tempo fino alla fine della candela in un determinato periodo di tempo, ma anche la direzione del trend in una forma multi-temporale.

2) La direzione delle candele è rialzista/ribassista

L'indicatore ha una funzione integrata per ridipingere le etichette di testo a seconda della direzione della candela in diversi intervalli di tempo. Cioè, un colore dell'etichetta per le candele rialziste e un altro per quelle ribassiste. Pertanto, l'indicatore può mostrare la direzione delle candele di altri tempi.





3) Nessuna filtrazione

Fondamentalmente, l'indicatore è stato creato esattamente come un timer per il tempo fino alla fine della candela e può, se necessario, utilizzare solo questa funzionalità minima. Se non è necessaria una visualizzazione multi-time del trend o dell'ora del server, modificarla nelle impostazioni di input.

4) Modifica della tempistica

Inoltre, per visualizzare le etichette di testo superiore e inferiore, è integrata la possibilità di selezionare un periodo di tempo da M1 a MN1.

La modifica dell'intervallo di tempo durante la visualizzazione delle etichette di testo superiore e inferiore è disponibile per tutte le opzioni di lavoro: senza filtro, con filtro di tendenza e con filtro per direzione della candela. Pertanto, è possibile eseguire l'indicatore su M30 ed eseguire elementi multi-timeframe, ad esempio, su H4 e D1, al fine di utilizzare il filtraggio della direzione del trend da questi timeframe definendo i punti di ingresso su M30.





Sezioni delle impostazioni di input:



Impostazioni principali

Principale - Sezione delle impostazioni principali dell'indicatore. La posizione principale e le impostazioni della strategia si trovano qui.

Candle_Time_Location - La posizione dei timestamp fino alla fine del tempo di candela, sono disponibili le seguenti opzioni:

- Posizione nell'angolo in alto a sinistra del grafico.

- Posizione nell'angolo in alto a destra del grafico.

- Posizione nell'angolo in basso a sinistra del grafico.

- Posizione nell'angolo in basso a destra del grafico.

- Posizione a destra del prezzo corrente sul grafico.

Trend_Strategy - Strategia per ricolorare le etichette di testo, sono disponibili le seguenti opzioni:

- Nessuna ricolorazione delle etichette di testo.

- Ricolora le etichette in base alla direzione della candela rialzista/ribassista.

- Ricolora le etichette secondo la direzione del trend secondo l'indicatore AW Supertrend.

Show_Server_Time - Abilita o disabilita la visualizzazione dell'etichetta con l'ora del server.

Server_ora_posizione - La posizione dell'etichetta di testo che visualizza l'ora del server. Può trovarsi in uno dei quattro angoli del grafico.

Il tempo delle candele

Candle_Time - La sezione per impostare il timestamp fino alla fine della candela del timeframe corrente.

Show_used_trend_mode_in_this_label - Mostra o meno la modalità di tendenza selezionata su questa etichetta. Se abilitato, la tendenza o la direzione della candela verrà visualizzata sul segno quando viene selezionata l'impostazione corrispondente nelle Impostazioni principali.

Font_Size - Dimensione del carattere per il timestamp del testo fino alla fine della candela del periodo di tempo corrente.

Tempo Superiore

Upper_Time - Sezione delle impostazioni dell'etichetta principale per il lavoro su più intervalli di tempo. Visualizza il tempo fino alla fine della candela su un intervallo di tempo aggiuntivo. Può essere utilizzato per il tempo multi-timeframe e il filtraggio delle tendenze.

Show_Upper_Time_Text - Abilita o disabilita la visualizzazione dell'etichetta superiore del timeframe aggiuntivo.

Upper_Timeframe - Scelta del periodo di tempo per l'etichetta superiore. Sono disponibili due opzioni di impostazione:

- Mostra il periodo di tempo superiore più vicino. Ad esempio, hai lanciato l'indicatore su H1, quello superiore più vicino sarà H4. Se hai lanciato l'indicatore su M1, il più vicino in alto sarà M5. Con questa impostazione, l'etichetta superiore dell'intervallo di tempo aggiuntivo verrà automaticamente nascosta quando viene avviato l'intervallo di tempo MH1, poiché non esiste un intervallo di tempo superiore.

Selezionando un intervallo di tempo dall'elenco, sono disponibili le opzioni da M1 a MH1 inclusi.

Show_used_trend_mode_in_this_label - Mostra o meno la modalità di tendenza selezionata su questa etichetta. Se abilitato, la tendenza o la direzione della candela verrà visualizzata sul segno quando viene selezionata l'impostazione corrispondente nelle Impostazioni principali.

Font_Size - Dimensione del carattere per il timestamp del testo superiore fino alla fine della candela.

Angle_upper_label - Angolo di inclinazione dell'etichetta superiore rispetto a quella centrale nella modalità di visualizzazione "Candle Time Location" = "Al prezzo".

Lower_Time

Lower_Time - La sezione delle impostazioni dell'etichetta in basso per il lavoro su più intervalli di tempo. Visualizza il tempo fino alla fine della candela su un intervallo di tempo aggiuntivo. Così come l'etichetta superiore può essere utilizzata per ulteriori filtri.

Show_Lower_Time_Text - Abilita o disabilita la visualizzazione dell'etichetta inferiore dell'intervallo di tempo aggiuntivo.

Lower_Timeframe - Selezione di un periodo di tempo da visualizzare. Sono disponibili due opzioni di impostazione:

- Il periodo di tempo più piccolo più vicino rispetto a quello attuale. Cioè, per lavorare su H1, l'etichetta visualizzerà i dati su M30. Per lavorare su D1, l'etichetta visualizzerà i dati su H4, cambiando automaticamente l'intervallo di tempo per l'etichetta inferiore rispetto a quella corrente. Quando viene lanciato su M1, l'etichetta verrà automaticamente nascosta, poiché M1 è il più piccolo dei timeframe preinstallati sul terminale di trading.

Selezionando un intervallo di tempo dall'elenco, sono disponibili le opzioni da M1 a MH1 inclusi.

Show_used_trend_mode_in_this_label - Abilita o disabilita la ricolorazione del colore del testo del segno di spunta in base alla strategia di tendenza selezionata in "Trend_Strategy".

Dimensione del font - Dimensione del carattere per il timestamp del testo in basso fino alla fine della candela.

Angle_lower_label - Angolo di inclinazione del contrassegno inferiore rispetto al contrassegno centrale nella modalità di visualizzazione "Candle_Time_Location" = "At_the_price".

Supertrend_Impostazioni

Supertrend_Settings - La possibilità di visualizzare la direzione del trend in base all'indicatore AW SuperTrend è integrata nell'indicatore del tempo fino alla fine della candela. Questa sezione delle impostazioni di input contiene tutte le regolazioni dell'indicatore di tendenza. Questo indicatore è integrato in AW Candle Time e funzionerà al suo interno senza alcuna restrizione. Questo prodotto è disponibile anche come indicatore autonomo ed è fornito gratuitamente da noi. Un collegamento alla pagina AW SuperTrend si troverà in fondo a questo articolo.

_Period_ - Periodo dell'indicatore di tendenza. È la regolazione principale della sensibilità del segnale. Più piccolo è il valore, più velocemente verrà rilevata una nuova tendenza, ma allo stesso tempo più fluttuazioni e correzioni a breve termine saranno percepite come nuovi segnali. Più alto è il valore, meno l'indicatore sarà esposto al rumore del mercato e meno darà segnali.

_Moltiplicatore_ - Moltiplicatore dell'indicatore di tendenza. Seconda regolazione della sensibilità del segnale. Più - più profonda è la filtrazione. Nella maggior parte dei casi, è possibile utilizzare il valore predefinito regolando la sensibilità con Periodo .

Max_bars_for_calculation - Il numero di candele in base al quale verrà calcolata la direzione del trend corrente. Nella maggior parte dei casi, puoi utilizzare il valore predefinito .

Avvisi

Alerts_Settings - L'indicatore ha notifiche sonore integrate sull'avvicinarsi dell'ora di chiusura della candela corrente, queste notifiche possono essere configurate per essere attivate per un certo periodo di tempo prima che la candela si chiuda e anche dare loro un segnale sonoro separato.

Sound_alert - Abilita o disabilita la notifica sonora di una nuova candela.

Seconds_before_new_candle_for_alert - Quanti secondi prima dell'inizio di una nuova candela inviare una notifica sonora.

Custom_alert_sound - Questa variabile consente di impostare un suono personalizzato per gli avvisi. Ci sono vari file audio nella libreria del terminale, tra i quali puoi scegliere il suono per le notifiche. Se non è presente alcun valore in questa variabile, verrà avviato il valore predefinito, ovvero questa variabile non può essere modificata inutilmente.

Last_Seconds

Last_Seconds_Settings - La sezione per impostare la riverniciatura delle candele per un periodo specificato prima dell'orario di chiusura della candela. Ad un certo momento prima della chiusura della candela, le etichette di testo possono essere colorate con colori più luminosi per segnalare che si avvicina l'ora di chiusura della candela.

Painted_last_seconds - Abilita o disabilita la riverniciatura delle etichette di testo per un intervallo specificato prima della fine della candela prima della fine della candela.

Last_seconds_for_paint - Quanti secondi prima della fine della candela ridipingere le etichette di testo con colori più luminosi.

up_color_last_seconds - Un colore più luminoso per un trend rialzista.

Down_color_last_seconds - Un colore più luminoso per una tendenza al ribasso.

Grafica

Graphics_Settings - Sezione per impostare indicatori grafici, padding, colori e prefissi.

Font_Size - Dimensione del carattere per le etichette di testo.

_Color_ - Colore primario per le etichette di testo.

Up_color - Colore primario per una candela rialzista o rialzista.

Down_color - Il colore principale per una tendenza al ribasso o una candela ribassista.

X_Server_Time - Offset orizzontale per il timestamp del server.

Y_Server_Time - Offset verticale per il timestamp del server.

X_Time - Rientro orizzontale per il timestamp fino alla fine della candela (quando si trova agli angoli del grafico).

Y_Time - Offset verticale per il timestamp fino alla fine della candela (quando si trova agli angoli del grafico).

Y_offset_between_Time_labels - Rientro tra i timestamp fino alla fine della candela (quando si trova agli angoli del grafico).

Upper_prefix_text - Prefisso del testo per il testo superiore.

Lower_prefix_text - Prefisso del testo per il testo inferiore.

X_offset_in_candles - Rientro orizzontale nelle candele per i timestamp fino alla fine della candela (quando si trova vicino al prezzo corrente).

Link:



