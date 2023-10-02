SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / T V R01
Chi Wai Chris Fan

T V R01

Chi Wai Chris Fan
0 avis
Fiabilité
103 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 49%
VantageGlobalPrimeLLP-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
5 327
Bénéfice trades:
3 671 (68.91%)
Perte trades:
1 656 (31.09%)
Meilleure transaction:
316.05 GBP
Pire transaction:
-483.79 GBP
Bénéfice brut:
19 894.41 GBP (430 631 pips)
Perte brute:
-16 966.55 GBP (352 093 pips)
Gains consécutifs maximales:
44 (32.36 GBP)
Bénéfice consécutif maximal:
822.54 GBP (8)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
70.37%
Charge de dépôt maximale:
32.01%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
47
Temps de détention moyen:
14 heures
Facteur de récupération:
0.63
Longs trades:
2 566 (48.17%)
Courts trades:
2 761 (51.83%)
Facteur de profit:
1.17
Rendement attendu:
0.55 GBP
Bénéfice moyen:
5.42 GBP
Perte moyenne:
-10.25 GBP
Pertes consécutives maximales:
26 (-1 490.12 GBP)
Perte consécutive maximale:
-2 848.37 GBP (15)
Croissance mensuelle:
10.99%
Prévision annuelle:
134.38%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 GBP
Maximal:
4 680.86 GBP (43.66%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
51.24% (3 893.45 GBP)
Par fonds propres:
27.95% (1 408.87 GBP)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDCAD.i 2160
EURUSD.i 1820
AUDCAD.i 574
AUDNZD.i 310
EURGBP.i 270
AUDUSD.i 18
CADJPY.i 18
EURNZD.i 18
EURJPY.i 15
GBPJPY.i 15
GBPAUD.i 12
GBPUSD.i 11
AUDJPY.i 11
EURAUD.i 9
NZDCAD.i 8
GBPCAD.i 7
CHFJPY.i 7
NZDJPY.i 7
NZDUSD.i 6
EURCHF.i 6
GBPCHF.i 5
NZDCHF.i 5
USDJPY.i 5
AUDCHF.i 4
EURCAD.i 4
GBPNZD.i 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDCAD.i 3.8K
EURUSD.i 909
AUDCAD.i -1.8K
AUDNZD.i 1.1K
EURGBP.i 1K
AUDUSD.i -805
CADJPY.i 1.2K
EURNZD.i -1.3K
EURJPY.i 663
GBPJPY.i 805
GBPAUD.i -1.1K
GBPUSD.i -1.3K
AUDJPY.i -1.4K
EURAUD.i 333
NZDCAD.i 432
GBPCAD.i 185
CHFJPY.i 585
NZDJPY.i 537
NZDUSD.i 88
EURCHF.i -1.6K
GBPCHF.i 274
NZDCHF.i 223
USDJPY.i 257
AUDCHF.i 268
EURCAD.i 343
GBPNZD.i 58
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDCAD.i 59K
EURUSD.i 20K
AUDCAD.i -16K
AUDNZD.i 13K
EURGBP.i 14K
AUDUSD.i -3.1K
CADJPY.i 8K
EURNZD.i -16K
EURJPY.i 5.3K
GBPJPY.i 6.9K
GBPAUD.i -4.5K
GBPUSD.i -11K
AUDJPY.i -6.8K
EURAUD.i 2.4K
NZDCAD.i 738
GBPCAD.i 842
CHFJPY.i 2.4K
NZDJPY.i 1.8K
NZDUSD.i -408
EURCHF.i -6.3K
GBPCHF.i 702
NZDCHF.i 1.3K
USDJPY.i 3.3K
AUDCHF.i 922
EURCAD.i 1.8K
GBPNZD.i 1.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +316.05 GBP
Pire transaction: -484 GBP
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 15
Bénéfice consécutif maximal: +32.36 GBP
Perte consécutive maximale: -1 490.12 GBP

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageGlobalPrimeLLP-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Copier

