- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
5 327
Kârla kapanan işlemler:
3 671 (68.91%)
Zararla kapanan işlemler:
1 656 (31.09%)
En iyi işlem:
316.05 GBP
En kötü işlem:
-483.79 GBP
Brüt kâr:
19 894.41 GBP (430 631 pips)
Brüt zarar:
-16 966.55 GBP (352 093 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
44 (32.36 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
822.54 GBP (8)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
70.37%
Maks. mevduat yükü:
32.01%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
49
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
0.63
Alış işlemleri:
2 566 (48.17%)
Satış işlemleri:
2 761 (51.83%)
Kâr faktörü:
1.17
Beklenen getiri:
0.55 GBP
Ortalama kâr:
5.42 GBP
Ortalama zarar:
-10.25 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
26 (-1 490.12 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-2 848.37 GBP (15)
Aylık büyüme:
8.58%
Yıllık tahmin:
104.66%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 GBP
Maksimum:
4 680.86 GBP (43.66%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
51.24% (3 893.45 GBP)
Varlığa göre:
27.95% (1 408.87 GBP)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDCAD.i
|2160
|EURUSD.i
|1820
|AUDCAD.i
|574
|AUDNZD.i
|310
|EURGBP.i
|270
|AUDUSD.i
|18
|CADJPY.i
|18
|EURNZD.i
|18
|EURJPY.i
|15
|GBPJPY.i
|15
|GBPAUD.i
|12
|GBPUSD.i
|11
|AUDJPY.i
|11
|EURAUD.i
|9
|NZDCAD.i
|8
|GBPCAD.i
|7
|CHFJPY.i
|7
|NZDJPY.i
|7
|NZDUSD.i
|6
|EURCHF.i
|6
|GBPCHF.i
|5
|NZDCHF.i
|5
|USDJPY.i
|5
|AUDCHF.i
|4
|EURCAD.i
|4
|GBPNZD.i
|2
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDCAD.i
|3.8K
|EURUSD.i
|909
|AUDCAD.i
|-1.8K
|AUDNZD.i
|1.1K
|EURGBP.i
|1K
|AUDUSD.i
|-805
|CADJPY.i
|1.2K
|EURNZD.i
|-1.3K
|EURJPY.i
|663
|GBPJPY.i
|805
|GBPAUD.i
|-1.1K
|GBPUSD.i
|-1.3K
|AUDJPY.i
|-1.4K
|EURAUD.i
|333
|NZDCAD.i
|432
|GBPCAD.i
|185
|CHFJPY.i
|585
|NZDJPY.i
|537
|NZDUSD.i
|88
|EURCHF.i
|-1.6K
|GBPCHF.i
|274
|NZDCHF.i
|223
|USDJPY.i
|257
|AUDCHF.i
|268
|EURCAD.i
|343
|GBPNZD.i
|58
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDCAD.i
|59K
|EURUSD.i
|20K
|AUDCAD.i
|-16K
|AUDNZD.i
|13K
|EURGBP.i
|14K
|AUDUSD.i
|-3.1K
|CADJPY.i
|8K
|EURNZD.i
|-16K
|EURJPY.i
|5.3K
|GBPJPY.i
|6.9K
|GBPAUD.i
|-4.5K
|GBPUSD.i
|-11K
|AUDJPY.i
|-6.8K
|EURAUD.i
|2.4K
|NZDCAD.i
|738
|GBPCAD.i
|842
|CHFJPY.i
|2.4K
|NZDJPY.i
|1.8K
|NZDUSD.i
|-408
|EURCHF.i
|-6.3K
|GBPCHF.i
|702
|NZDCHF.i
|1.3K
|USDJPY.i
|3.3K
|AUDCHF.i
|922
|EURCAD.i
|1.8K
|GBPNZD.i
|1.9K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +316.05 GBP
En kötü işlem: -484 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +32.36 GBP
Maksimum ardışık zarar: -1 490.12 GBP
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageGlobalPrimeLLP-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok
