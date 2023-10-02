SinyallerBölümler
Chi Wai Chris Fan

T V R01

Chi Wai Chris Fan
0 inceleme
Güvenilirlik
103 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2023 49%
VantageGlobalPrimeLLP-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
5 327
Kârla kapanan işlemler:
3 671 (68.91%)
Zararla kapanan işlemler:
1 656 (31.09%)
En iyi işlem:
316.05 GBP
En kötü işlem:
-483.79 GBP
Brüt kâr:
19 894.41 GBP (430 631 pips)
Brüt zarar:
-16 966.55 GBP (352 093 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
44 (32.36 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
822.54 GBP (8)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
70.37%
Maks. mevduat yükü:
32.01%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
49
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
0.63
Alış işlemleri:
2 566 (48.17%)
Satış işlemleri:
2 761 (51.83%)
Kâr faktörü:
1.17
Beklenen getiri:
0.55 GBP
Ortalama kâr:
5.42 GBP
Ortalama zarar:
-10.25 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
26 (-1 490.12 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-2 848.37 GBP (15)
Aylık büyüme:
8.58%
Yıllık tahmin:
104.66%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 GBP
Maksimum:
4 680.86 GBP (43.66%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
51.24% (3 893.45 GBP)
Varlığa göre:
27.95% (1 408.87 GBP)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDCAD.i 2160
EURUSD.i 1820
AUDCAD.i 574
AUDNZD.i 310
EURGBP.i 270
AUDUSD.i 18
CADJPY.i 18
EURNZD.i 18
EURJPY.i 15
GBPJPY.i 15
GBPAUD.i 12
GBPUSD.i 11
AUDJPY.i 11
EURAUD.i 9
NZDCAD.i 8
GBPCAD.i 7
CHFJPY.i 7
NZDJPY.i 7
NZDUSD.i 6
EURCHF.i 6
GBPCHF.i 5
NZDCHF.i 5
USDJPY.i 5
AUDCHF.i 4
EURCAD.i 4
GBPNZD.i 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDCAD.i 3.8K
EURUSD.i 909
AUDCAD.i -1.8K
AUDNZD.i 1.1K
EURGBP.i 1K
AUDUSD.i -805
CADJPY.i 1.2K
EURNZD.i -1.3K
EURJPY.i 663
GBPJPY.i 805
GBPAUD.i -1.1K
GBPUSD.i -1.3K
AUDJPY.i -1.4K
EURAUD.i 333
NZDCAD.i 432
GBPCAD.i 185
CHFJPY.i 585
NZDJPY.i 537
NZDUSD.i 88
EURCHF.i -1.6K
GBPCHF.i 274
NZDCHF.i 223
USDJPY.i 257
AUDCHF.i 268
EURCAD.i 343
GBPNZD.i 58
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDCAD.i 59K
EURUSD.i 20K
AUDCAD.i -16K
AUDNZD.i 13K
EURGBP.i 14K
AUDUSD.i -3.1K
CADJPY.i 8K
EURNZD.i -16K
EURJPY.i 5.3K
GBPJPY.i 6.9K
GBPAUD.i -4.5K
GBPUSD.i -11K
AUDJPY.i -6.8K
EURAUD.i 2.4K
NZDCAD.i 738
GBPCAD.i 842
CHFJPY.i 2.4K
NZDJPY.i 1.8K
NZDUSD.i -408
EURCHF.i -6.3K
GBPCHF.i 702
NZDCHF.i 1.3K
USDJPY.i 3.3K
AUDCHF.i 922
EURCAD.i 1.8K
GBPNZD.i 1.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +316.05 GBP
En kötü işlem: -484 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +32.36 GBP
Maksimum ardışık zarar: -1 490.12 GBP

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageGlobalPrimeLLP-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

2025.08.04 13:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.11 02:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.04 02:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.23 14:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.23 06:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.23 03:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.20 17:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.20 07:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.20 00:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.12 14:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.06 02:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.02 14:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 05:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 01:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 01:04
A large drawdown may occur on the account again
2025.03.17 14:24
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.13 12:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.12 21:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.12 19:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.12 18:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
