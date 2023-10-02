SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / T V R01
Chi Wai Chris Fan

T V R01

Chi Wai Chris Fan
0 recensioni
Affidabilità
103 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 49%
VantageGlobalPrimeLLP-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
5 327
Profit Trade:
3 671 (68.91%)
Loss Trade:
1 656 (31.09%)
Best Trade:
316.05 GBP
Worst Trade:
-483.79 GBP
Profitto lordo:
19 894.41 GBP (430 631 pips)
Perdita lorda:
-16 966.55 GBP (352 093 pips)
Vincite massime consecutive:
44 (32.36 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
822.54 GBP (8)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
70.37%
Massimo carico di deposito:
32.01%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
49
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
0.63
Long Trade:
2 566 (48.17%)
Short Trade:
2 761 (51.83%)
Fattore di profitto:
1.17
Profitto previsto:
0.55 GBP
Profitto medio:
5.42 GBP
Perdita media:
-10.25 GBP
Massime perdite consecutive:
26 (-1 490.12 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-2 848.37 GBP (15)
Crescita mensile:
8.63%
Previsione annuale:
104.66%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 GBP
Massimale:
4 680.86 GBP (43.66%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
51.24% (3 893.45 GBP)
Per equità:
27.95% (1 408.87 GBP)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCAD.i 2160
EURUSD.i 1820
AUDCAD.i 574
AUDNZD.i 310
EURGBP.i 270
AUDUSD.i 18
CADJPY.i 18
EURNZD.i 18
EURJPY.i 15
GBPJPY.i 15
GBPAUD.i 12
GBPUSD.i 11
AUDJPY.i 11
EURAUD.i 9
NZDCAD.i 8
GBPCAD.i 7
CHFJPY.i 7
NZDJPY.i 7
NZDUSD.i 6
EURCHF.i 6
GBPCHF.i 5
NZDCHF.i 5
USDJPY.i 5
AUDCHF.i 4
EURCAD.i 4
GBPNZD.i 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCAD.i 3.8K
EURUSD.i 909
AUDCAD.i -1.8K
AUDNZD.i 1.1K
EURGBP.i 1K
AUDUSD.i -805
CADJPY.i 1.2K
EURNZD.i -1.3K
EURJPY.i 663
GBPJPY.i 805
GBPAUD.i -1.1K
GBPUSD.i -1.3K
AUDJPY.i -1.4K
EURAUD.i 333
NZDCAD.i 432
GBPCAD.i 185
CHFJPY.i 585
NZDJPY.i 537
NZDUSD.i 88
EURCHF.i -1.6K
GBPCHF.i 274
NZDCHF.i 223
USDJPY.i 257
AUDCHF.i 268
EURCAD.i 343
GBPNZD.i 58
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCAD.i 59K
EURUSD.i 20K
AUDCAD.i -16K
AUDNZD.i 13K
EURGBP.i 14K
AUDUSD.i -3.1K
CADJPY.i 8K
EURNZD.i -16K
EURJPY.i 5.3K
GBPJPY.i 6.9K
GBPAUD.i -4.5K
GBPUSD.i -11K
AUDJPY.i -6.8K
EURAUD.i 2.4K
NZDCAD.i 738
GBPCAD.i 842
CHFJPY.i 2.4K
NZDJPY.i 1.8K
NZDUSD.i -408
EURCHF.i -6.3K
GBPCHF.i 702
NZDCHF.i 1.3K
USDJPY.i 3.3K
AUDCHF.i 922
EURCAD.i 1.8K
GBPNZD.i 1.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +316.05 GBP
Worst Trade: -484 GBP
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +32.36 GBP
Massima perdita consecutiva: -1 490.12 GBP

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageGlobalPrimeLLP-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

