- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
5 327
Profit Trade:
3 671 (68.91%)
Loss Trade:
1 656 (31.09%)
Best Trade:
316.05 GBP
Worst Trade:
-483.79 GBP
Profitto lordo:
19 894.41 GBP (430 631 pips)
Perdita lorda:
-16 966.55 GBP (352 093 pips)
Vincite massime consecutive:
44 (32.36 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
822.54 GBP (8)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
70.37%
Massimo carico di deposito:
32.01%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
49
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
0.63
Long Trade:
2 566 (48.17%)
Short Trade:
2 761 (51.83%)
Fattore di profitto:
1.17
Profitto previsto:
0.55 GBP
Profitto medio:
5.42 GBP
Perdita media:
-10.25 GBP
Massime perdite consecutive:
26 (-1 490.12 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-2 848.37 GBP (15)
Crescita mensile:
8.63%
Previsione annuale:
104.66%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 GBP
Massimale:
4 680.86 GBP (43.66%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
51.24% (3 893.45 GBP)
Per equità:
27.95% (1 408.87 GBP)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDCAD.i
|2160
|EURUSD.i
|1820
|AUDCAD.i
|574
|AUDNZD.i
|310
|EURGBP.i
|270
|AUDUSD.i
|18
|CADJPY.i
|18
|EURNZD.i
|18
|EURJPY.i
|15
|GBPJPY.i
|15
|GBPAUD.i
|12
|GBPUSD.i
|11
|AUDJPY.i
|11
|EURAUD.i
|9
|NZDCAD.i
|8
|GBPCAD.i
|7
|CHFJPY.i
|7
|NZDJPY.i
|7
|NZDUSD.i
|6
|EURCHF.i
|6
|GBPCHF.i
|5
|NZDCHF.i
|5
|USDJPY.i
|5
|AUDCHF.i
|4
|EURCAD.i
|4
|GBPNZD.i
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDCAD.i
|3.8K
|EURUSD.i
|909
|AUDCAD.i
|-1.8K
|AUDNZD.i
|1.1K
|EURGBP.i
|1K
|AUDUSD.i
|-805
|CADJPY.i
|1.2K
|EURNZD.i
|-1.3K
|EURJPY.i
|663
|GBPJPY.i
|805
|GBPAUD.i
|-1.1K
|GBPUSD.i
|-1.3K
|AUDJPY.i
|-1.4K
|EURAUD.i
|333
|NZDCAD.i
|432
|GBPCAD.i
|185
|CHFJPY.i
|585
|NZDJPY.i
|537
|NZDUSD.i
|88
|EURCHF.i
|-1.6K
|GBPCHF.i
|274
|NZDCHF.i
|223
|USDJPY.i
|257
|AUDCHF.i
|268
|EURCAD.i
|343
|GBPNZD.i
|58
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDCAD.i
|59K
|EURUSD.i
|20K
|AUDCAD.i
|-16K
|AUDNZD.i
|13K
|EURGBP.i
|14K
|AUDUSD.i
|-3.1K
|CADJPY.i
|8K
|EURNZD.i
|-16K
|EURJPY.i
|5.3K
|GBPJPY.i
|6.9K
|GBPAUD.i
|-4.5K
|GBPUSD.i
|-11K
|AUDJPY.i
|-6.8K
|EURAUD.i
|2.4K
|NZDCAD.i
|738
|GBPCAD.i
|842
|CHFJPY.i
|2.4K
|NZDJPY.i
|1.8K
|NZDUSD.i
|-408
|EURCHF.i
|-6.3K
|GBPCHF.i
|702
|NZDCHF.i
|1.3K
|USDJPY.i
|3.3K
|AUDCHF.i
|922
|EURCAD.i
|1.8K
|GBPNZD.i
|1.9K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +316.05 GBP
Worst Trade: -484 GBP
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +32.36 GBP
Massima perdita consecutiva: -1 490.12 GBP
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageGlobalPrimeLLP-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
49%
0
0
USD
USD
3.2K
GBP
GBP
103
100%
5 327
68%
70%
1.17
0.55
GBP
GBP
51%
1:500