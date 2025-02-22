CotationsSections
Devises / PGYWW
PGYWW: Pagaya Technologies Ltd - Warrants

0.6308 USD 0.0109 (1.76%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de PGYWW a changé de 1.76% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.6000 et à un maximum de 0.7000.

Suivez la dynamique Pagaya Technologies Ltd - Warrants. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
0.6000 0.7000
Range Annuel
0.0500 0.7000
Clôture Précédente
0.6199
Ouverture
0.7000
Bid
0.6308
Ask
0.6338
Plus Bas
0.6000
Plus Haut
0.7000
Volume
33
Changement quotidien
1.76%
Changement Mensuel
28.68%
Changement à 6 Mois
384.86%
Changement Annuel
215.40%
