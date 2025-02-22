Валюты / PGYWW
PGYWW: Pagaya Technologies Ltd - Warrants
0.5998 USD 0.0497 (9.03%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PGYWW за сегодня изменился на 9.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.5339, а максимальная — 0.6199.
Дневной диапазон
0.5339 0.6199
Годовой диапазон
0.0500 0.6199
- Предыдущее закрытие
- 0.5501
- Open
- 0.5339
- Bid
- 0.5998
- Ask
- 0.6028
- Low
- 0.5339
- High
- 0.6199
- Объем
- 38
- Дневное изменение
- 9.03%
- Месячное изменение
- 22.36%
- 6-месячное изменение
- 361.03%
- Годовое изменение
- 199.90%
