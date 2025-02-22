КотировкиРазделы
Валюты / PGYWW
Назад в Рынок акций США

PGYWW: Pagaya Technologies Ltd - Warrants

0.5998 USD 0.0497 (9.03%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PGYWW за сегодня изменился на 9.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.5339, а максимальная — 0.6199.

Следите за динамикой Pagaya Technologies Ltd - Warrants. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости PGYWW

Дневной диапазон
0.5339 0.6199
Годовой диапазон
0.0500 0.6199
Предыдущее закрытие
0.5501
Open
0.5339
Bid
0.5998
Ask
0.6028
Low
0.5339
High
0.6199
Объем
38
Дневное изменение
9.03%
Месячное изменение
22.36%
6-месячное изменение
361.03%
Годовое изменение
199.90%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.