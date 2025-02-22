Valute / PGYWW
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
PGYWW: Pagaya Technologies Ltd - Warrants
0.6308 USD 0.0109 (1.76%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio PGYWW ha avuto una variazione del 1.76% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.6000 e ad un massimo di 0.7000.
Segui le dinamiche di Pagaya Technologies Ltd - Warrants. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PGYWW News
Intervallo Giornaliero
0.6000 0.7000
Intervallo Annuale
0.0500 0.7000
- Chiusura Precedente
- 0.6199
- Apertura
- 0.7000
- Bid
- 0.6308
- Ask
- 0.6338
- Minimo
- 0.6000
- Massimo
- 0.7000
- Volume
- 33
- Variazione giornaliera
- 1.76%
- Variazione Mensile
- 28.68%
- Variazione Semestrale
- 384.86%
- Variazione Annuale
- 215.40%
21 settembre, domenica