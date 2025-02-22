QuotazioniSezioni
Valute / PGYWW
Tornare a Azioni

PGYWW: Pagaya Technologies Ltd - Warrants

0.6308 USD 0.0109 (1.76%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio PGYWW ha avuto una variazione del 1.76% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.6000 e ad un massimo di 0.7000.

Segui le dinamiche di Pagaya Technologies Ltd - Warrants. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PGYWW News

Intervallo Giornaliero
0.6000 0.7000
Intervallo Annuale
0.0500 0.7000
Chiusura Precedente
0.6199
Apertura
0.7000
Bid
0.6308
Ask
0.6338
Minimo
0.6000
Massimo
0.7000
Volume
33
Variazione giornaliera
1.76%
Variazione Mensile
28.68%
Variazione Semestrale
384.86%
Variazione Annuale
215.40%
21 settembre, domenica