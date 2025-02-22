FiyatlarBölümler
Dövizler / PGYWW
Geri dön - Hisse senetleri

PGYWW: Pagaya Technologies Ltd - Warrants

0.6308 USD 0.0109 (1.76%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

PGYWW fiyatı bugün 1.76% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.6000 ve Yüksek fiyatı olarak 0.7000 aralığında işlem gördü.

Pagaya Technologies Ltd - Warrants hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PGYWW haberleri

Günlük aralık
0.6000 0.7000
Yıllık aralık
0.0500 0.7000
Önceki kapanış
0.6199
Açılış
0.7000
Satış
0.6308
Alış
0.6338
Düşük
0.6000
Yüksek
0.7000
Hacim
33
Günlük değişim
1.76%
Aylık değişim
28.68%
6 aylık değişim
384.86%
Yıllık değişim
215.40%
21 Eylül, Pazar