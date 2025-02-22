Währungen / PGYWW
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
PGYWW: Pagaya Technologies Ltd - Warrants
0.6497 USD 0.0298 (4.81%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PGYWW hat sich für heute um 4.81% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.6000 bis zu einem Hoch von 0.7000 gehandelt.
Verfolgen Sie die Pagaya Technologies Ltd - Warrants-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PGYWW News
Tagesspanne
0.6000 0.7000
Jahresspanne
0.0500 0.7000
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.6199
- Eröffnung
- 0.7000
- Bid
- 0.6497
- Ask
- 0.6527
- Tief
- 0.6000
- Hoch
- 0.7000
- Volumen
- 31
- Tagesänderung
- 4.81%
- Monatsänderung
- 32.54%
- 6-Monatsänderung
- 399.39%
- Jahresänderung
- 224.85%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K