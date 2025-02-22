KurseKategorien
PGYWW: Pagaya Technologies Ltd - Warrants

0.6497 USD 0.0298 (4.81%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PGYWW hat sich für heute um 4.81% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.6000 bis zu einem Hoch von 0.7000 gehandelt.

Verfolgen Sie die Pagaya Technologies Ltd - Warrants-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
0.6000 0.7000
Jahresspanne
0.0500 0.7000
Vorheriger Schlusskurs
0.6199
Eröffnung
0.7000
Bid
0.6497
Ask
0.6527
Tief
0.6000
Hoch
0.7000
Volumen
31
Tagesänderung
4.81%
Monatsänderung
32.54%
6-Monatsänderung
399.39%
Jahresänderung
224.85%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K