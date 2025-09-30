- Aperçu
CFG-PH: CITIZENS FINANCIAL GROUP INC
Le taux de change de CFG-PH a changé de 0.07% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 26.70 et à un maximum de 26.96.
Suivez la dynamique CITIZENS FINANCIAL GROUP INC. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action CFG-PH aujourd'hui ?
L'action CITIZENS FINANCIAL GROUP INC est cotée à 26.73 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.07%, a clôturé hier à 26.71 et son volume d'échange a atteint 40. Le graphique en temps réel du cours de CFG-PH présente ces mises à jour.
L'action CITIZENS FINANCIAL GROUP INC verse-t-elle des dividendes ?
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC est actuellement valorisé à 26.73. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 1.17% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de CFG-PH.
Comment acheter des actions CFG-PH ?
Vous pouvez acheter des actions CITIZENS FINANCIAL GROUP INC au cours actuel de 26.73. Les ordres sont généralement placés à proximité de 26.73 ou de 27.03, le 40 et le -0.41% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de CFG-PH sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action CFG-PH ?
Investir dans CITIZENS FINANCIAL GROUP INC implique de prendre en compte la fourchette annuelle 25.65 - 27.24 et le prix actuel 26.73. Beaucoup comparent 1.52% et 1.17% avant de passer des ordres à 26.73 ou 27.03. Consultez le graphique du cours de CFG-PH en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action CITIZENS FINANCIAL GROUP INC ?
Le cours le plus élevé de CITIZENS FINANCIAL GROUP INC l'année dernière était 27.24. Au cours de 25.65 - 27.24, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 26.71 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de CITIZENS FINANCIAL GROUP INC sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action CITIZENS FINANCIAL GROUP INC ?
Le cours le plus bas de CITIZENS FINANCIAL GROUP INC (CFG-PH) sur l'année a été 25.65. Sa comparaison avec 26.73 et 25.65 - 27.24 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de CFG-PH sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action CFG-PH a-t-elle été divisée ?
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 26.71 et 1.17% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 26.71
- Ouverture
- 26.84
- Bid
- 26.73
- Ask
- 27.03
- Plus Bas
- 26.70
- Plus Haut
- 26.96
- Volume
- 40
- Changement quotidien
- 0.07%
- Changement Mensuel
- 1.52%
- Changement à 6 Mois
- 1.17%
- Changement Annuel
- 1.17%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4