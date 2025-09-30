CotaçõesSeções
CFG-PH
CFG-PH: CITIZENS FINANCIAL GROUP INC

26.73 USD 0.02 (0.07%)
Setor: Outros símbolos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do CFG-PH para hoje mudou para 0.07%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 26.70 e o mais alto foi 26.96.

Veja a dinâmica do par de moedas CITIZENS FINANCIAL GROUP INC. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de CFG-PH hoje?

Hoje CITIZENS FINANCIAL GROUP INC (CFG-PH) está avaliado em 26.73. O instrumento é negociado dentro de 0.07%, o fechamento de ontem foi 26.71, e o volume de negociação atingiu 40. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CFG-PH em tempo real.

As ações de CITIZENS FINANCIAL GROUP INC pagam dividendos?

Atualmente CITIZENS FINANCIAL GROUP INC está avaliado em 26.73. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 1.17% e USD. Monitore os movimentos de CFG-PH no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de CFG-PH?

Você pode comprar ações de CITIZENS FINANCIAL GROUP INC (CFG-PH) pelo preço atual 26.73. Ordens geralmente são executadas perto de 26.73 ou 27.03, enquanto 40 e -0.41% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CFG-PH no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de CFG-PH?

Investir em CITIZENS FINANCIAL GROUP INC envolve considerar a faixa anual 25.65 - 27.24 e o preço atual 26.73. Muitos comparam 1.52% e 1.17% antes de enviar ordens em 26.73 ou 27.03. Estude as mudanças diárias de preço de CFG-PH no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações CITIZENS FINANCIAL GROUP INC?

O maior preço de CITIZENS FINANCIAL GROUP INC (CFG-PH) no último ano foi 27.24. As ações oscilaram bastante dentro de 25.65 - 27.24, e a comparação com 26.71 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de CITIZENS FINANCIAL GROUP INC no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações CITIZENS FINANCIAL GROUP INC?

O menor preço de CITIZENS FINANCIAL GROUP INC (CFG-PH) no ano foi 25.65. A comparação com o preço atual 26.73 e 25.65 - 27.24 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CFG-PH em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de CFG-PH?

No passado CITIZENS FINANCIAL GROUP INC passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 26.71 e 1.17% após os eventos corporativos.

Faixa diária
26.70 26.96
Faixa anual
25.65 27.24
Fechamento anterior
26.71
Open
26.84
Bid
26.73
Ask
27.03
Low
26.70
High
26.96
Volume
40
Mudança diária
0.07%
Mudança mensal
1.52%
Mudança de 6 meses
1.17%
Mudança anual
1.17%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4