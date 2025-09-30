- Visão do mercado
CFG-PH: CITIZENS FINANCIAL GROUP INC
A taxa do CFG-PH para hoje mudou para 0.07%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 26.70 e o mais alto foi 26.96.
Veja a dinâmica do par de moedas CITIZENS FINANCIAL GROUP INC. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de CFG-PH hoje?
Hoje CITIZENS FINANCIAL GROUP INC (CFG-PH) está avaliado em 26.73. O instrumento é negociado dentro de 0.07%, o fechamento de ontem foi 26.71, e o volume de negociação atingiu 40. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CFG-PH em tempo real.
As ações de CITIZENS FINANCIAL GROUP INC pagam dividendos?
Atualmente CITIZENS FINANCIAL GROUP INC está avaliado em 26.73. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 1.17% e USD. Monitore os movimentos de CFG-PH no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de CFG-PH?
Você pode comprar ações de CITIZENS FINANCIAL GROUP INC (CFG-PH) pelo preço atual 26.73. Ordens geralmente são executadas perto de 26.73 ou 27.03, enquanto 40 e -0.41% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CFG-PH no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de CFG-PH?
Investir em CITIZENS FINANCIAL GROUP INC envolve considerar a faixa anual 25.65 - 27.24 e o preço atual 26.73. Muitos comparam 1.52% e 1.17% antes de enviar ordens em 26.73 ou 27.03. Estude as mudanças diárias de preço de CFG-PH no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações CITIZENS FINANCIAL GROUP INC?
O maior preço de CITIZENS FINANCIAL GROUP INC (CFG-PH) no último ano foi 27.24. As ações oscilaram bastante dentro de 25.65 - 27.24, e a comparação com 26.71 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de CITIZENS FINANCIAL GROUP INC no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações CITIZENS FINANCIAL GROUP INC?
O menor preço de CITIZENS FINANCIAL GROUP INC (CFG-PH) no ano foi 25.65. A comparação com o preço atual 26.73 e 25.65 - 27.24 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CFG-PH em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de CFG-PH?
No passado CITIZENS FINANCIAL GROUP INC passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 26.71 e 1.17% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 26.71
- Open
- 26.84
- Bid
- 26.73
- Ask
- 27.03
- Low
- 26.70
- High
- 26.96
- Volume
- 40
- Mudança diária
- 0.07%
- Mudança mensal
- 1.52%
- Mudança de 6 meses
- 1.17%
- Mudança anual
- 1.17%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4