CFG-PH: CITIZENS FINANCIAL GROUP INC
Il tasso di cambio CFG-PH ha avuto una variazione del 0.07% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 26.70 e ad un massimo di 26.96.
Segui le dinamiche di CITIZENS FINANCIAL GROUP INC. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni CFG-PH oggi?
Oggi le azioni CITIZENS FINANCIAL GROUP INC sono prezzate a 26.73. Viene scambiato all'interno di 0.07%, la chiusura di ieri è stata 26.71 e il volume degli scambi ha raggiunto 40. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CFG-PH mostra questi aggiornamenti.
Le azioni CITIZENS FINANCIAL GROUP INC pagano dividendi?
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC è attualmente valutato a 26.73. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 1.17% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CFG-PH.
Come acquistare azioni CFG-PH?
Puoi acquistare azioni CITIZENS FINANCIAL GROUP INC al prezzo attuale di 26.73. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 26.73 o 27.03, mentre 40 e -0.41% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CFG-PH sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni CFG-PH?
Investire in CITIZENS FINANCIAL GROUP INC implica considerare l'intervallo annuale 25.65 - 27.24 e il prezzo attuale 26.73. Molti confrontano 1.52% e 1.17% prima di effettuare ordini su 26.73 o 27.03. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CFG-PH con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni CITIZENS FINANCIAL GROUP INC?
Il prezzo massimo di CITIZENS FINANCIAL GROUP INC nell'ultimo anno è stato 27.24. All'interno di 25.65 - 27.24, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 26.71 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di CITIZENS FINANCIAL GROUP INC utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni CITIZENS FINANCIAL GROUP INC?
Il prezzo più basso di CITIZENS FINANCIAL GROUP INC (CFG-PH) nel corso dell'anno è stato 25.65. Confrontandolo con gli attuali 26.73 e 25.65 - 27.24 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CFG-PH muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CFG-PH?
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 26.71 e 1.17%.
- Chiusura Precedente
- 26.71
- Apertura
- 26.84
- Bid
- 26.73
- Ask
- 27.03
- Minimo
- 26.70
- Massimo
- 26.96
- Volume
- 40
- Variazione giornaliera
- 0.07%
- Variazione Mensile
- 1.52%
- Variazione Semestrale
- 1.17%
- Variazione Annuale
- 1.17%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4