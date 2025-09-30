QuotazioniSezioni
CFG-PH: CITIZENS FINANCIAL GROUP INC

26.73 USD 0.02 (0.07%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CFG-PH ha avuto una variazione del 0.07% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 26.70 e ad un massimo di 26.96.

Segui le dinamiche di CITIZENS FINANCIAL GROUP INC. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni CFG-PH oggi?

Oggi le azioni CITIZENS FINANCIAL GROUP INC sono prezzate a 26.73. Viene scambiato all'interno di 0.07%, la chiusura di ieri è stata 26.71 e il volume degli scambi ha raggiunto 40. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CFG-PH mostra questi aggiornamenti.

Le azioni CITIZENS FINANCIAL GROUP INC pagano dividendi?

CITIZENS FINANCIAL GROUP INC è attualmente valutato a 26.73. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 1.17% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CFG-PH.

Come acquistare azioni CFG-PH?

Puoi acquistare azioni CITIZENS FINANCIAL GROUP INC al prezzo attuale di 26.73. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 26.73 o 27.03, mentre 40 e -0.41% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CFG-PH sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni CFG-PH?

Investire in CITIZENS FINANCIAL GROUP INC implica considerare l'intervallo annuale 25.65 - 27.24 e il prezzo attuale 26.73. Molti confrontano 1.52% e 1.17% prima di effettuare ordini su 26.73 o 27.03. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CFG-PH con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni CITIZENS FINANCIAL GROUP INC?

Il prezzo massimo di CITIZENS FINANCIAL GROUP INC nell'ultimo anno è stato 27.24. All'interno di 25.65 - 27.24, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 26.71 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di CITIZENS FINANCIAL GROUP INC utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni CITIZENS FINANCIAL GROUP INC?

Il prezzo più basso di CITIZENS FINANCIAL GROUP INC (CFG-PH) nel corso dell'anno è stato 25.65. Confrontandolo con gli attuali 26.73 e 25.65 - 27.24 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CFG-PH muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CFG-PH?

CITIZENS FINANCIAL GROUP INC ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 26.71 e 1.17%.

Intervallo Giornaliero
26.70 26.96
Intervallo Annuale
25.65 27.24
Chiusura Precedente
26.71
Apertura
26.84
Bid
26.73
Ask
27.03
Minimo
26.70
Massimo
26.96
Volume
40
Variazione giornaliera
0.07%
Variazione Mensile
1.52%
Variazione Semestrale
1.17%
Variazione Annuale
1.17%
