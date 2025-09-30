- Übersicht
CFG-PH: CITIZENS FINANCIAL GROUP INC
Der Wechselkurs von CFG-PH hat sich für heute um 0.07% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 26.70 bis zu einem Hoch von 26.96 gehandelt.
Verfolgen Sie die CITIZENS FINANCIAL GROUP INC-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von CFG-PH heute?
Die Aktie von CITIZENS FINANCIAL GROUP INC (CFG-PH) notiert heute bei 26.73. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.07% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 26.71 und das Handelsvolumen erreichte 40. Das Live-Chart von CFG-PH zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie CFG-PH Dividenden?
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC wird derzeit mit 26.73 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 1.17% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CFG-PH zu verfolgen.
Wie kaufe ich CFG-PH-Aktien?
Sie können Aktien von CITIZENS FINANCIAL GROUP INC (CFG-PH) zum aktuellen Kurs von 26.73 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 26.73 oder 27.03 platziert, während 40 und -0.41% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CFG-PH auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in CFG-PH-Aktien?
Bei einer Investition in CITIZENS FINANCIAL GROUP INC müssen die jährliche Spanne 25.65 - 27.24 und der aktuelle Kurs 26.73 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.52% und 1.17%, bevor sie Orders zu 26.73 oder 27.03 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CFG-PH.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von CITIZENS FINANCIAL GROUP INC?
Der höchste Kurs von CITIZENS FINANCIAL GROUP INC (CFG-PH) im vergangenen Jahr lag bei 27.24. Innerhalb von 25.65 - 27.24 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 26.71 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von CITIZENS FINANCIAL GROUP INC mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von CITIZENS FINANCIAL GROUP INC?
Der niedrigste Kurs von CITIZENS FINANCIAL GROUP INC (CFG-PH) im Laufe des Jahres betrug 25.65. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 26.73 und der Spanne 25.65 - 27.24 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CFG-PH live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von CFG-PH statt?
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 26.71 und 1.17% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 26.71
- Eröffnung
- 26.84
- Bid
- 26.73
- Ask
- 27.03
- Tief
- 26.70
- Hoch
- 26.96
- Volumen
- 40
- Tagesänderung
- 0.07%
- Monatsänderung
- 1.52%
- 6-Monatsänderung
- 1.17%
- Jahresänderung
- 1.17%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4