KurseKategorien
Währungen / CFG-PH
Zurück zum Aktien

CFG-PH: CITIZENS FINANCIAL GROUP INC

26.73 USD 0.02 (0.07%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CFG-PH hat sich für heute um 0.07% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 26.70 bis zu einem Hoch von 26.96 gehandelt.

Verfolgen Sie die CITIZENS FINANCIAL GROUP INC-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von CFG-PH heute?

Die Aktie von CITIZENS FINANCIAL GROUP INC (CFG-PH) notiert heute bei 26.73. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.07% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 26.71 und das Handelsvolumen erreichte 40. Das Live-Chart von CFG-PH zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie CFG-PH Dividenden?

CITIZENS FINANCIAL GROUP INC wird derzeit mit 26.73 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 1.17% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CFG-PH zu verfolgen.

Wie kaufe ich CFG-PH-Aktien?

Sie können Aktien von CITIZENS FINANCIAL GROUP INC (CFG-PH) zum aktuellen Kurs von 26.73 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 26.73 oder 27.03 platziert, während 40 und -0.41% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CFG-PH auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in CFG-PH-Aktien?

Bei einer Investition in CITIZENS FINANCIAL GROUP INC müssen die jährliche Spanne 25.65 - 27.24 und der aktuelle Kurs 26.73 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.52% und 1.17%, bevor sie Orders zu 26.73 oder 27.03 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CFG-PH.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von CITIZENS FINANCIAL GROUP INC?

Der höchste Kurs von CITIZENS FINANCIAL GROUP INC (CFG-PH) im vergangenen Jahr lag bei 27.24. Innerhalb von 25.65 - 27.24 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 26.71 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von CITIZENS FINANCIAL GROUP INC mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von CITIZENS FINANCIAL GROUP INC?

Der niedrigste Kurs von CITIZENS FINANCIAL GROUP INC (CFG-PH) im Laufe des Jahres betrug 25.65. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 26.73 und der Spanne 25.65 - 27.24 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CFG-PH live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von CFG-PH statt?

CITIZENS FINANCIAL GROUP INC hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 26.71 und 1.17% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
26.70 26.96
Jahresspanne
25.65 27.24
Vorheriger Schlusskurs
26.71
Eröffnung
26.84
Bid
26.73
Ask
27.03
Tief
26.70
Hoch
26.96
Volumen
40
Tagesänderung
0.07%
Monatsänderung
1.52%
6-Monatsänderung
1.17%
Jahresänderung
1.17%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4