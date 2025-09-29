クォートセクション
通貨 / CFG-PH
株に戻る

CFG-PH: CITIZENS FINANCIAL GROUP INC

26.73 USD 0.02 (0.07%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CFG-PHの今日の為替レートは、0.07%変化しました。日中、通貨は1あたり26.70の安値と26.96の高値で取引されました。

CITIZENS FINANCIAL GROUP INCダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

CFG-PH株の現在の価格は？

CITIZENS FINANCIAL GROUP INCの株価は本日26.73です。0.07%内で取引され、前日の終値は26.71、取引量は40に達しました。CFG-PHのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

CITIZENS FINANCIAL GROUP INCの株は配当を出しますか？

CITIZENS FINANCIAL GROUP INCの現在の価格は26.73です。配当方針は会社によりますが、投資家は1.17%やUSDにも注目します。CFG-PHの動きはライブチャートで確認できます。

CFG-PH株を買う方法は？

CITIZENS FINANCIAL GROUP INCの株は現在26.73で購入可能です。注文は通常26.73または27.03付近で行われ、40や-0.41%が市場の動きを示します。CFG-PHの最新情報はライブチャートで確認できます。

CFG-PH株に投資する方法は？

CITIZENS FINANCIAL GROUP INCへの投資では、年間の値幅25.65 - 27.24と現在の26.73を考慮します。注文は多くの場合26.73や27.03で行われる前に、1.52%や1.17%と比較されます。CFG-PHの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

CITIZENS FINANCIAL GROUP INCの株の最高値は？

CITIZENS FINANCIAL GROUP INCの過去1年の最高値は27.24でした。25.65 - 27.24内で株価は大きく変動し、26.71と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。CITIZENS FINANCIAL GROUP INCのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

CITIZENS FINANCIAL GROUP INCの株の最低値は？

CITIZENS FINANCIAL GROUP INC(CFG-PH)の年間最安値は25.65でした。現在の26.73や25.65 - 27.24と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CFG-PHの動きはライブチャートで確認できます。

CFG-PHの株式分割はいつ行われましたか？

CITIZENS FINANCIAL GROUP INCは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、26.71、1.17%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
26.70 26.96
1年のレンジ
25.65 27.24
以前の終値
26.71
始値
26.84
買値
26.73
買値
27.03
安値
26.70
高値
26.96
出来高
40
1日の変化
0.07%
1ヶ月の変化
1.52%
6ヶ月の変化
1.17%
1年の変化
1.17%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待