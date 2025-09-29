报价部分
货币 / CFG-PH
回到股票

CFG-PH: CITIZENS FINANCIAL GROUP INC

26.73 USD 0.02 (0.07%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日CFG-PH汇率已更改0.07%。当日，交易品种以低点26.70和高点26.96进行交易。

关注CITIZENS FINANCIAL GROUP INC动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

CFG-PH股票今天的价格是多少？

CITIZENS FINANCIAL GROUP INC股票今天的定价为26.73。它在0.07%范围内交易，昨天的收盘价为26.71，交易量达到40。CFG-PH的实时价格图表显示了这些更新。

CITIZENS FINANCIAL GROUP INC股票是否支付股息？

CITIZENS FINANCIAL GROUP INC目前的价值为26.73。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.17%和USD。实时查看图表以跟踪CFG-PH走势。

如何购买CFG-PH股票？

您可以以26.73的当前价格购买CITIZENS FINANCIAL GROUP INC股票。订单通常设置在26.73或27.03附近，而40和-0.41%显示市场活动。立即关注CFG-PH的实时图表更新。

如何投资CFG-PH股票？

投资CITIZENS FINANCIAL GROUP INC需要考虑年度范围25.65 - 27.24和当前价格26.73。许多人在以26.73或27.03下订单之前，会比较1.52%和。实时查看CFG-PH价格图表，了解每日变化。

CITIZENS FINANCIAL GROUP INC股票的最高价格是多少？

在过去一年中，CITIZENS FINANCIAL GROUP INC的最高价格是27.24。在25.65 - 27.24内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪CITIZENS FINANCIAL GROUP INC的绩效。

CITIZENS FINANCIAL GROUP INC股票的最低价格是多少？

CITIZENS FINANCIAL GROUP INC（CFG-PH）的最低价格为25.65。将其与当前的26.73和25.65 - 27.24进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CFG-PH在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CFG-PH股票是什么时候拆分的？

CITIZENS FINANCIAL GROUP INC历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、26.71和1.17%中可见。

日范围
26.70 26.96
年范围
25.65 27.24
前一天收盘价
26.71
开盘价
26.84
卖价
26.73
买价
27.03
最低价
26.70
最高价
26.96
交易量
40
日变化
0.07%
月变化
1.52%
6个月变化
1.17%
年变化
1.17%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值