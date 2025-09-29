- Panorámica
CFG-PH: CITIZENS FINANCIAL GROUP INC
El tipo de cambio de CFG-PH de hoy ha cambiado un 0.07%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 26.70, mientras que el máximo ha alcanzado 26.96.
Siga la dinámica de la pareja de divisas CITIZENS FINANCIAL GROUP INC. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de CFG-PH hoy?
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC (CFG-PH) se evalúa hoy en 26.73. El instrumento se negocia dentro de 0.07%; el cierre de ayer ha sido 26.71 y el volumen comercial ha alcanzado 40. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios CFG-PH en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de CITIZENS FINANCIAL GROUP INC?
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC se evalúa actualmente en 26.73. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 1.17% y USD. Monitoree los movimientos de CFG-PH en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de CFG-PH?
Puede comprar acciones de CITIZENS FINANCIAL GROUP INC (CFG-PH) al precio actual de 26.73. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 26.73 o 27.03, mientras que 40 y -0.41% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de CFG-PH en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de CFG-PH?
Invertir en CITIZENS FINANCIAL GROUP INC implica tener en cuenta el rango anual 25.65 - 27.24 y el precio actual 26.73. Muchos comparan 1.52% y 1.17% antes de colocar órdenes en 26.73 o 27.03. Estudie los cambios diarios de precios de CFG-PH en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de CITIZENS FINANCIAL GROUP INC?
El precio más alto de CITIZENS FINANCIAL GROUP INC (CFG-PH) en el último año ha sido 27.24. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 25.65 - 27.24, una comparación con 26.71 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de CITIZENS FINANCIAL GROUP INC en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de CITIZENS FINANCIAL GROUP INC?
El precio más bajo de CITIZENS FINANCIAL GROUP INC (CFG-PH) para el año ha sido 25.65. La comparación con los actuales 26.73 y 25.65 - 27.24 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de CFG-PH en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de CFG-PH?
En el pasado, CITIZENS FINANCIAL GROUP INC ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 26.71 y 1.17% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 26.71
- Open
- 26.84
- Bid
- 26.73
- Ask
- 27.03
- Low
- 26.70
- High
- 26.96
- Volumen
- 40
- Cambio diario
- 0.07%
- Cambio mensual
- 1.52%
- Cambio a 6 meses
- 1.17%
- Cambio anual
- 1.17%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.