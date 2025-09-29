- Обзор рынка
CFG-PH: CITIZENS FINANCIAL GROUP INC
Курс CFG-PH за сегодня изменился на 0.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.70, а максимальная — 26.96.
Следите за динамикой CITIZENS FINANCIAL GROUP INC. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CFG-PH сегодня?
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC (CFG-PH) сегодня оценивается на уровне 26.73. Инструмент торгуется в пределах 0.07%, вчерашнее закрытие составило 26.71, а торговый объем достиг 37. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CFG-PH в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям CITIZENS FINANCIAL GROUP INC?
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC в настоящее время оценивается в 26.73. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.17% и USD. Отслеживайте движения CFG-PH на графике в реальном времени.
Как купить акции CFG-PH?
Вы можете купить акции CITIZENS FINANCIAL GROUP INC (CFG-PH) по текущей цене 26.73. Ордера обычно размещаются около 26.73 или 27.03, тогда как 37 и -0.41% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CFG-PH на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CFG-PH?
Инвестирование в CITIZENS FINANCIAL GROUP INC предполагает учет годового диапазона 25.65 - 27.24 и текущей цены 26.73. Многие сравнивают 1.52% и 1.17% перед размещением ордеров на 26.73 или 27.03. Изучайте ежедневные изменения цены CFG-PH на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции CITIZENS FINANCIAL GROUP INC?
Самая высокая цена CITIZENS FINANCIAL GROUP INC (CFG-PH) за последний год составила 27.24. Акции заметно колебались в пределах 25.65 - 27.24, сравнение с 26.71 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику CITIZENS FINANCIAL GROUP INC на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции CITIZENS FINANCIAL GROUP INC?
Самая низкая цена CITIZENS FINANCIAL GROUP INC (CFG-PH) за год составила 25.65. Сравнение с текущими 26.73 и 25.65 - 27.24 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CFG-PH во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CFG-PH?
В прошлом CITIZENS FINANCIAL GROUP INC проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.71 и 1.17% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 26.71
- Open
- 26.84
- Bid
- 26.73
- Ask
- 27.03
- Low
- 26.70
- High
- 26.96
- Объем
- 37
- Дневное изменение
- 0.07%
- Месячное изменение
- 1.52%
- 6-месячное изменение
- 1.17%
- Годовое изменение
- 1.17%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%