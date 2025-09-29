КотировкиРазделы
Валюты / CFG-PH
Назад в Рынок акций США

CFG-PH: CITIZENS FINANCIAL GROUP INC

26.73 USD 0.02 (0.07%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CFG-PH за сегодня изменился на 0.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.70, а максимальная — 26.96.

Следите за динамикой CITIZENS FINANCIAL GROUP INC. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CFG-PH сегодня?

CITIZENS FINANCIAL GROUP INC (CFG-PH) сегодня оценивается на уровне 26.73. Инструмент торгуется в пределах 0.07%, вчерашнее закрытие составило 26.71, а торговый объем достиг 37. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CFG-PH в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям CITIZENS FINANCIAL GROUP INC?

CITIZENS FINANCIAL GROUP INC в настоящее время оценивается в 26.73. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.17% и USD. Отслеживайте движения CFG-PH на графике в реальном времени.

Как купить акции CFG-PH?

Вы можете купить акции CITIZENS FINANCIAL GROUP INC (CFG-PH) по текущей цене 26.73. Ордера обычно размещаются около 26.73 или 27.03, тогда как 37 и -0.41% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CFG-PH на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CFG-PH?

Инвестирование в CITIZENS FINANCIAL GROUP INC предполагает учет годового диапазона 25.65 - 27.24 и текущей цены 26.73. Многие сравнивают 1.52% и 1.17% перед размещением ордеров на 26.73 или 27.03. Изучайте ежедневные изменения цены CFG-PH на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции CITIZENS FINANCIAL GROUP INC?

Самая высокая цена CITIZENS FINANCIAL GROUP INC (CFG-PH) за последний год составила 27.24. Акции заметно колебались в пределах 25.65 - 27.24, сравнение с 26.71 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику CITIZENS FINANCIAL GROUP INC на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции CITIZENS FINANCIAL GROUP INC?

Самая низкая цена CITIZENS FINANCIAL GROUP INC (CFG-PH) за год составила 25.65. Сравнение с текущими 26.73 и 25.65 - 27.24 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CFG-PH во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CFG-PH?

В прошлом CITIZENS FINANCIAL GROUP INC проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.71 и 1.17% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
26.70 26.96
Годовой диапазон
25.65 27.24
Предыдущее закрытие
26.71
Open
26.84
Bid
26.73
Ask
27.03
Low
26.70
High
26.96
Объем
37
Дневное изменение
0.07%
Месячное изменение
1.52%
6-месячное изменение
1.17%
Годовое изменение
1.17%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.