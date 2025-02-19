CotationsSections
Devises / BKIE
BKIE: BNY Mellon International Equity ETF

89.01 USD 0.45 (0.50%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de BKIE a changé de -0.50% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 88.80 et à un maximum de 89.09.

Range quotidien
88.80 89.09
Range Annuel
68.18 91.67
Clôture Précédente
89.46
Ouverture
88.96
Bid
89.01
Ask
89.31
Plus Bas
88.80
Plus Haut
89.09
Volume
56
Changement quotidien
-0.50%
Changement Mensuel
3.09%
Changement à 6 Mois
16.14%
Changement Annuel
13.14%
20 septembre, samedi