Divisas / BKIE
BKIE: BNY Mellon International Equity ETF

89.18 USD 0.31 (0.35%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de BKIE de hoy ha cambiado un -0.35%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 88.85, mientras que el máximo ha alcanzado 89.78.

Siga la dinámica de la pareja de divisas BNY Mellon International Equity ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
88.85 89.78
Rango anual
68.18 89.78
Cierres anteriores
89.49
Open
89.38
Bid
89.18
Ask
89.48
Low
88.85
High
89.78
Volumen
53
Cambio diario
-0.35%
Cambio mensual
3.29%
Cambio a 6 meses
16.36%
Cambio anual
13.36%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B