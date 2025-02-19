QuotazioniSezioni
Valute / BKIE
Tornare a Azioni

BKIE: BNY Mellon International Equity ETF

89.01 USD 0.45 (0.50%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BKIE ha avuto una variazione del -0.50% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 88.80 e ad un massimo di 89.09.

Segui le dinamiche di BNY Mellon International Equity ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BKIE News

Intervallo Giornaliero
88.80 89.09
Intervallo Annuale
68.18 91.67
Chiusura Precedente
89.46
Apertura
88.96
Bid
89.01
Ask
89.31
Minimo
88.80
Massimo
89.09
Volume
56
Variazione giornaliera
-0.50%
Variazione Mensile
3.09%
Variazione Semestrale
16.14%
Variazione Annuale
13.14%
21 settembre, domenica