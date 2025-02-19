Валюты / BKIE
BKIE: BNY Mellon International Equity ETF
89.49 USD 0.23 (0.26%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BKIE за сегодня изменился на -0.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 89.21, а максимальная — 89.72.
Следите за динамикой BNY Mellon International Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
89.21 89.72
Годовой диапазон
68.18 89.72
- Предыдущее закрытие
- 89.72
- Open
- 89.72
- Bid
- 89.49
- Ask
- 89.79
- Low
- 89.21
- High
- 89.72
- Объем
- 45
- Дневное изменение
- -0.26%
- Месячное изменение
- 3.65%
- 6-месячное изменение
- 16.77%
- Годовое изменение
- 13.75%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.