BKIE: BNY Mellon International Equity ETF
89.01 USD 0.45 (0.50%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BKIE hat sich für heute um -0.50% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 88.80 bis zu einem Hoch von 89.09 gehandelt.
Verfolgen Sie die BNY Mellon International Equity ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
88.80 89.09
Jahresspanne
68.18 91.67
- Vorheriger Schlusskurs
- 89.46
- Eröffnung
- 88.96
- Bid
- 89.01
- Ask
- 89.31
- Tief
- 88.80
- Hoch
- 89.09
- Volumen
- 56
- Tagesänderung
- -0.50%
- Monatsänderung
- 3.09%
- 6-Monatsänderung
- 16.14%
- Jahresänderung
- 13.14%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K