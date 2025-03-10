Devises / AQWA
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
AQWA: Global X Clean Water ETF
19.37 USD 0.10 (0.51%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de AQWA a changé de -0.51% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 19.36 et à un maximum de 19.37.
Suivez la dynamique Global X Clean Water ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AQWA Nouvelles
- The Next Big Theme: August 2025
- The Next Big Theme: June 2025
- Monthly Commodities Tracker: May 2025
- Ferguson Stock Soars On Strong Q3 Growth, Margin Gains And Upbeat Guidance - Ferguson Enterprises (NYSE:FERG)
- The Next Big Theme: May 2025
- Our Portfolio Managers Weigh Impact Of Trump’s Tariffs
- The Next Big Theme: March 2025
- Ferguson Stock Drops As Q2 EPS Miss, Margin Squeeze Overshadow Sales Growth - Ferguson Enterprises (NYSE:FERG)
- Markets In Motion: Tariffs, Tech And Treasure
Range quotidien
19.36 19.37
Range Annuel
15.59 20.11
- Clôture Précédente
- 19.47
- Ouverture
- 19.36
- Bid
- 19.37
- Ask
- 19.67
- Plus Bas
- 19.36
- Plus Haut
- 19.37
- Volume
- 4
- Changement quotidien
- -0.51%
- Changement Mensuel
- -1.07%
- Changement à 6 Mois
- 13.81%
- Changement Annuel
- 5.27%
20 septembre, samedi