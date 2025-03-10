货币 / AQWA
AQWA: Global X Clean Water ETF
19.37 USD 0.10 (0.51%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日AQWA汇率已更改-0.51%。当日，交易品种以低点19.36和高点19.37进行交易。
关注Global X Clean Water ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
AQWA新闻
日范围
19.36 19.37
年范围
15.59 20.11
- 前一天收盘价
- 19.47
- 开盘价
- 19.36
- 卖价
- 19.37
- 买价
- 19.67
- 最低价
- 19.36
- 最高价
- 19.37
- 交易量
- 4
- 日变化
- -0.51%
- 月变化
- -1.07%
- 6个月变化
- 13.81%
- 年变化
- 5.27%
