货币 / AQWA
AQWA: Global X Clean Water ETF

19.37 USD 0.10 (0.51%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日AQWA汇率已更改-0.51%。当日，交易品种以低点19.36和高点19.37进行交易。

关注Global X Clean Water ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

  • M5
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AQWA新闻

日范围
19.36 19.37
年范围
15.59 20.11
前一天收盘价
19.47
开盘价
19.36
卖价
19.37
买价
19.67
最低价
19.36
最高价
19.37
交易量
4
日变化
-0.51%
月变化
-1.07%
6个月变化
13.81%
年变化
5.27%
21 九月, 星期日