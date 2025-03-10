Valute / AQWA
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
AQWA: Global X Clean Water ETF
19.37 USD 0.10 (0.51%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AQWA ha avuto una variazione del -0.51% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 19.36 e ad un massimo di 19.37.
Segui le dinamiche di Global X Clean Water ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AQWA News
- The Next Big Theme: August 2025
- The Next Big Theme: June 2025
- Monthly Commodities Tracker: May 2025
- Ferguson Stock Soars On Strong Q3 Growth, Margin Gains And Upbeat Guidance - Ferguson Enterprises (NYSE:FERG)
- The Next Big Theme: May 2025
- Our Portfolio Managers Weigh Impact Of Trump’s Tariffs
- The Next Big Theme: March 2025
- Ferguson Stock Drops As Q2 EPS Miss, Margin Squeeze Overshadow Sales Growth - Ferguson Enterprises (NYSE:FERG)
- Markets In Motion: Tariffs, Tech And Treasure
Intervallo Giornaliero
19.36 19.37
Intervallo Annuale
15.59 20.11
- Chiusura Precedente
- 19.47
- Apertura
- 19.36
- Bid
- 19.37
- Ask
- 19.67
- Minimo
- 19.36
- Massimo
- 19.37
- Volume
- 4
- Variazione giornaliera
- -0.51%
- Variazione Mensile
- -1.07%
- Variazione Semestrale
- 13.81%
- Variazione Annuale
- 5.27%
21 settembre, domenica