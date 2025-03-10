QuotazioniSezioni
Valute / AQWA
Tornare a Azioni

AQWA: Global X Clean Water ETF

19.37 USD 0.10 (0.51%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AQWA ha avuto una variazione del -0.51% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 19.36 e ad un massimo di 19.37.

Segui le dinamiche di Global X Clean Water ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AQWA News

Intervallo Giornaliero
19.36 19.37
Intervallo Annuale
15.59 20.11
Chiusura Precedente
19.47
Apertura
19.36
Bid
19.37
Ask
19.67
Minimo
19.36
Massimo
19.37
Volume
4
Variazione giornaliera
-0.51%
Variazione Mensile
-1.07%
Variazione Semestrale
13.81%
Variazione Annuale
5.27%
21 settembre, domenica