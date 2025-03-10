Dövizler / AQWA
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
AQWA: Global X Clean Water ETF
19.37 USD 0.10 (0.51%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
AQWA fiyatı bugün -0.51% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 19.36 ve Yüksek fiyatı olarak 19.37 aralığında işlem gördü.
Global X Clean Water ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AQWA haberleri
- The Next Big Theme: August 2025
- The Next Big Theme: June 2025
- Monthly Commodities Tracker: May 2025
- Ferguson Stock Soars On Strong Q3 Growth, Margin Gains And Upbeat Guidance - Ferguson Enterprises (NYSE:FERG)
- The Next Big Theme: May 2025
- Our Portfolio Managers Weigh Impact Of Trump’s Tariffs
- The Next Big Theme: March 2025
- Ferguson Stock Drops As Q2 EPS Miss, Margin Squeeze Overshadow Sales Growth - Ferguson Enterprises (NYSE:FERG)
- Markets In Motion: Tariffs, Tech And Treasure
Günlük aralık
19.36 19.37
Yıllık aralık
15.59 20.11
- Önceki kapanış
- 19.47
- Açılış
- 19.36
- Satış
- 19.37
- Alış
- 19.67
- Düşük
- 19.36
- Yüksek
- 19.37
- Hacim
- 4
- Günlük değişim
- -0.51%
- Aylık değişim
- -1.07%
- 6 aylık değişim
- 13.81%
- Yıllık değişim
- 5.27%