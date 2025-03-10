通貨 / AQWA
AQWA: Global X Clean Water ETF
19.47 USD 0.06 (0.31%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
AQWAの今日の為替レートは、0.31%変化しました。日中、通貨は1あたり19.37の安値と19.47の高値で取引されました。
Global X Clean Water ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
AQWA News
1日のレンジ
19.37 19.47
1年のレンジ
15.59 20.11
- 以前の終値
- 19.41
- 始値
- 19.41
- 買値
- 19.47
- 買値
- 19.77
- 安値
- 19.37
- 高値
- 19.47
- 出来高
- 4
- 1日の変化
- 0.31%
- 1ヶ月の変化
- -0.56%
- 6ヶ月の変化
- 14.39%
- 1年の変化
- 5.82%
