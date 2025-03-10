Валюты / AQWA
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
AQWA: Global X Clean Water ETF
19.42 USD 0.11 (0.57%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AQWA за сегодня изменился на 0.57%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.30, а максимальная — 19.42.
Следите за динамикой Global X Clean Water ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости AQWA
- The Next Big Theme: August 2025
- The Next Big Theme: June 2025
- Monthly Commodities Tracker: May 2025
- Ferguson Stock Soars On Strong Q3 Growth, Margin Gains And Upbeat Guidance - Ferguson Enterprises (NYSE:FERG)
- The Next Big Theme: May 2025
- Our Portfolio Managers Weigh Impact Of Trump’s Tariffs
- The Next Big Theme: March 2025
- Ferguson Stock Drops As Q2 EPS Miss, Margin Squeeze Overshadow Sales Growth - Ferguson Enterprises (NYSE:FERG)
- Markets In Motion: Tariffs, Tech And Treasure
Дневной диапазон
19.30 19.42
Годовой диапазон
15.59 20.11
- Предыдущее закрытие
- 19.31
- Open
- 19.30
- Bid
- 19.42
- Ask
- 19.72
- Low
- 19.30
- High
- 19.42
- Объем
- 12
- Дневное изменение
- 0.57%
- Месячное изменение
- -0.82%
- 6-месячное изменение
- 14.10%
- Годовое изменение
- 5.54%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.