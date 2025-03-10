Divisas / AQWA
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
AQWA: Global X Clean Water ETF
19.41 USD 0.01 (0.05%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de AQWA de hoy ha cambiado un -0.05%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 19.39, mientras que el máximo ha alcanzado 19.45.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Global X Clean Water ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AQWA News
- The Next Big Theme: August 2025
- The Next Big Theme: June 2025
- Monthly Commodities Tracker: May 2025
- Ferguson Stock Soars On Strong Q3 Growth, Margin Gains And Upbeat Guidance - Ferguson Enterprises (NYSE:FERG)
- The Next Big Theme: May 2025
- Our Portfolio Managers Weigh Impact Of Trump’s Tariffs
- The Next Big Theme: March 2025
- Ferguson Stock Drops As Q2 EPS Miss, Margin Squeeze Overshadow Sales Growth - Ferguson Enterprises (NYSE:FERG)
- Markets In Motion: Tariffs, Tech And Treasure
Rango diario
19.39 19.45
Rango anual
15.59 20.11
- Cierres anteriores
- 19.42
- Open
- 19.45
- Bid
- 19.41
- Ask
- 19.71
- Low
- 19.39
- High
- 19.45
- Volumen
- 3
- Cambio diario
- -0.05%
- Cambio mensual
- -0.87%
- Cambio a 6 meses
- 14.04%
- Cambio anual
- 5.49%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B